Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Berenguer e Schouten dal 1'

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Mazzarri sceglie il doppio trequartista dietro a Belotti, Mihajlovic lancia Schouten a centrocampo.

Le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

e si sfidano per l'ultima giornata del girone d'andata. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi per entrambe le squadre, vogliono concludere il girone con una vittoria in vista della seconda parte di campionato.

Walter Mazzarri punta ancora su Belotti in attacco e sul doppio trequartista, con Verdi e Berenguer. Djidji in difesa, completando il terzetto con Nkoulou e Sirigu.

Sinisa Mihajlovic non tocca il suo reparto offensivo, con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto di Palacio. Ma a centrocampo gioca il giovane Schouten con Poli. Tomiyasu confermato terzino destro.