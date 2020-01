Torino-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino ospita il Bologna nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri ospita in casa il del grande ex Sinisa Mihajlovic nella 19ª giornata di , ultima del girone di andata. I piemontesi sono noni in classifica assieme al con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano all'11° posto a quota 23, con un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 61 volte in Serie A in casa dei granata, che conducono a livello statistico con 31 vittorie, 20 pareggi e 10 affermazioni rossoblù. Il Bologna in particolare si è aggiudicato l'ultimo confronto in trasferta in casa del Torino, con una vittoria per 3-2 nel marzo del 2019 e soltanto in due occasioni è riuscito a imporsi 2 volte di seguito fuori casa nel massimo campionato, nel 1935 e nel 1954.

Quella granata è la formazione che ha segnato più goal di testa, ben il 25% del totale, 6 su 24. Se il Bologna è la squadra che ha subito il maggior numero di reti da fuori area, 8, il Torino ne ha incassato solo una dalla distanza, venendo preceduto in questa speciale classifica esclusivamente da e con zero.

Oltre al mister Sinisa Mihajlovic, che ha guidato il Torino dal 2016 al 2018, un altro ex del confronto è Blerim Dzemaili: lo svizzero ha esordito in Serie A proprio con la maglia granata nella stagione 2008/09. Curiosamente il giocatore rossoblù ha proprio nella squadra piemontese la sua vittima preferita nel torneo, con 5 reti totali segnate in carriera, fra cui anche una tripletta nel 2013.

Il Torino è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, il Bologna invece ha collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Andrea Belotti è il bomber dei granata con 9 reti complessive, mentre Riccardo Orsolini e l'argentino Rodrigo Palacio sono i migliori realizzatori dei rossoblù con 5 goal segnati a testa.

'Il Gallo' ha punito 5 volte in 6 sfide gli emiliani, segnando contro di loro anche la sua prima tripletta in Serie A nell'agosto 2016. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-BOLOGNA

Torino-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è in programma alle ore 15.00. Sarà il 123° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La sfida Torino-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Torino-Bologna anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Mazzarri è orientato a ripresentare davanti il terzetto composto dal centravanti Belotti e da Verdi e lo spagnolo Berenguer a supporto. Indisponibile Zaza per un problema muscolare. In mediana i due esterni dovrebbero essere De Silvestri a destra e Ola Aina a sinistra, quest'ultimo favorito su Laxalt, con in mezzo Lukic accanto a Rincon. Out per infortunio Ansaldi e Baselli. In difesa torna Bremer dopo il turno di stop, ma il brasiliano dovrebbe cedere il posto a Djidji per completare il terzetto difensivo con Izzo e N'Koulou.

Mihajlovic avrà indisponibile in difesa Denswil per un problema fiscio oltre a Dijks, mentre Krejci è rientrato in gruppo ma è stato escluso dai convocati causa febbre. Con Skorupski fra i pali, a sinistra agirà Mbaye, mentre a destra ci sarà Tomiyasu, con Bani e il brasiliano Danilo a comporre la coppia centrale. In mediana, k.o. Medel, sarà Schouten ad affiancare Poli. In attacco il consueto quartetto, con Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti e Palacio come unica punta.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio