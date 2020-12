Torino-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida il Bologna nel lunch match della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match della 13ª giornata di . Sarà un mezzogiorno di fuoco fra i granata e i rossoblù, che attraversano entrambi un periodo negativo della loro stagione. I piemontesi, in particolare, sono in fondo alla classifica a pari merito con il a quota 6 punti, frutto di un solo successo, 3 pareggi e ben 8 sconfitte, i felsinei invece sono tredicesimi con 13 punti e un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 7 k.o.

Nei 62 precedenti disputati in Serie A in casa dei granata, questi ultimi conducono nettamente nelle statistiche con 32 vittorie, 20 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. Nelle ultime 5 gare di campionato con il Torino padrone di casa, quest'ultimo ha vinto 4 volte, a fronte di un unico successo ospite il 16 marzo 2019 (2-3 con i goal di Poli, Pulgar e Orsolini per la formazione emiliana, già guidata da Mihajlovic).

Il Torino viene da un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, il Bologna ha collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 gare disputate.

'Il Gallo' Andrea Belotti, con 9 goal, è il bomber dei granata nel torneo, mentre Roberto Soriano, auotore fino a questo momento di 5 reti, è il giocatore più prolifico dei rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-BOLOGNA

Torino-Bologna si giocherà la mattina di domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La partita, che sarà la 125ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 12.30.

Il lunch match della 13ª giornata di Serie A, Torino-Bologna, sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Torino-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Sarà possibile inoltre seguire in diretta streaming il lunch match Torino-Bologna anche su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni principali.

Giampaolo potrebbe riproporre a livello tattico il 3-5-2 utilizzato all'Olimpico contro la , e dovrà fare a meno di Singo, squalificato dopo la contestata espulsione nel turno infrasettimanale, e dell'infortunato Ansaldi, le cui assenze si aggiungono a quelle di Murru, Verdi, Millico e Baselli. Fra i pali è possibile che Vanja Milinkovic-Savic sia nuovamente preferito a Sirigu. In difesa la linea a tre sarà composta da Bremer e Buongiorno ai lati di Lyanco. Edera e Vojlovoda presidieranno le due fasce, mentre in mezzo Meité e Linetty saranno le due mezzali ai lati del playmaker Rincon. In attacco il solo Belotti, supportato da Lukic sulla trequarti.

Infermeria piena per Mihajlovic, che avrà ai box oltre al portiere Skorupski i vari Hickey, Mbaye, Schouten, Skov Olsen, Orsolini, Sansone e Santander. In attacco Palacio dovrebbe agire da prima punta, con Barrow a completare la linea dei trequartisti con Vignato e Soriano. Sulla mediana conferma per la coppia composta da Nico Domínguez e Medel. Fra i pali agirà il dodicesimo Da Costa, con Danilo e Paz centrali difensivi e De Silvestri e Tomiyasu terzini.

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Edera, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo Lar., Paz, Tomiyasu; Nico Domínguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.