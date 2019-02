Torino-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita l'Atalanta nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri sfida l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. I piemontesi sono ottavi con la Fiorentina a quota 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, i bergamaschi invece occupano il 6° posto con la Lazio con 38 punti e un cammino di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra i granata il miglior marcatore è il bomber Andrea Belotti con 7 goal segnati in 24 presenze, mentre il colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 16 reti in 24 partite giocate. Il Torino è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, l'Atalanta invece ha collezionato 2 vittorie consecutive e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA TORINO-ATALANTA

Torino-Atalanta si giocherà il pomeriggio di sabato 23 febbraio 2019 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio è programmato per le 15.00. Sarà il 100° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE TORINO-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Torino-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà possibile per i soli abbonati vedere la gara anche in streaming su computer, tablet o smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA

Assenza pesante per Mazzarri, che dovrà rinunciare in mezzo al campo a un pilastro come Rincon, squalificato: al suo posto Meité tornerà dal 1' al fianco di Lukic, che si è guadagnato la conferma. In attacco dovrebbe rivedersi dal 1' Iago Falque. piazzato sulla trequarti accanto a Berenguer, con Belotti centravanti. L'alternativa è Baselli titolare nell'abituale 3-5-2. In difesa l'infortunato Djidji sarà sostituito ancora da Moretti, sulle fasce stavolta potrebbe riposare Ansaldi a favore della coppia De Silvestri-Aina.

Forfait a centrocampo anche per Gasperini, che avrà De Roon fuori per squalifica dopo il derby lombardo contro il Milan. Al suo posto sulla mediana la Dea dovrebbe schierare Pessina o Pasalic. Per il resto sulla sinistra Castagne potrebbe rifiatare a vantaggio di Gosens, mentre in difesa ci sono i ballottaggi Palomino-Djimsiti e Masiello-Mancini. Davanti Gomez ha un risentimento al flessore: nel caso il Papu non recuperi, pronti Barrow, lo stesso Pasalic o il giovane Kulusevski a sostegno della coppia Ilicic-Zapata.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Iago Falque, Berenguer; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.