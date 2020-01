Torino-Atalanta, Ilicic da impazzire: tripletta e goal da centrocampo!

Notte magica per Josip Ilicic contro il Torino: lo sloveno dell'Atalanta realizza una tripletta con una gemma direttamente da centrocampo.

- da ricordare a vita per Josip Ilicic . Non solo per la prova da incorniciare della Dea, ma sopratutto per l'exploit personale dello sloveno: tripletta e goal da centrocampo.

Dodici goal nelle ultime 10 partite di A per il fantasista di Gasperini, in uno stato di grazia mostruoso certificato dalla notte piemontese: l'Atalanta vince 0-7 sui granata, trascinata dal suo numero 72.

Dal 2018 sono ben 4 le triplette confezionate: in Europa, meglio sono riusciti a fare soltanto due top player del calibro di Sergio Aguero (6) e Lionel Messi (7).

Ilicic prima apre le danze trafiggendo Sirigu a porta vuota su assist di Palomino da due passi, poi si inventa la prodezza di giornata e probabilmente della stagione: il Toro si 'addormenta' dopo aver concesso una punizione a metà campo e lo sloveno ne approfitta calciando di prima intenzione da 44,8 metri.

La traiettoria è perfetta e si infila alle spalle di un Sirigu fuori dai pali e tra l'incredulità di pubblico e calciatori in campo, salvo poi fare tris da dentro l'area insaccando all'angolino: la Dea dà spettacolo con un super Ilicic.