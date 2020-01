Torino-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida l'Atalanta nell'anticipo serale del 21° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

È una sfida dal sapore europeo quella che per l'anticipo serale del sabato della 21ª giornata di mette di fronte il di Walter Mazzarri e l' di Gian Piero Gasperini. I piemontesi sono noni in classifica con 27 punti, a 4 lunghezze dalla zona , con un cammino di 8 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i bergamaschi si trovano al 5° posto a -3 dalla , con 35 punti frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e altrettanti k.o.

Segui Torino-Atalanta in diretta streaming su DAZN

Nei 50 precedenti in Serie A giocati in casa del Torino, si registra un netto predominio granata con un bilancio di 26 vittorie, 16 pareggi e 6 affermazioni della Dea. L'ultima vittoria in trasferta dei nerazzurri risale al 15 aprile 2007, quando la Dea, guidata da Colantuono, vinse 2-1 con le reti di Bellini e Zampagna.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Quella di Gasperini è la squadra che tira in media di più in porta nei top 5 campionati europei, con 20 conclusioni in media per partita. Il Torino viene da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, l'Atalanta invece ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell'ultimo turno contro la .

Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 9 reti segnate, tuttavia l'Atalanta è la squadra contro cui 'Il Gallo' ha giocato più partire senza fare goal, ben 10.

Dall'altra parte Josip Ilicic e Luis Muriel si dividono lo scettro di giocatori più prolifici con 10 marcature ciascuno, e se lo sloveno dovesse andare a segno anche contro il Torino, supererebbe Paolo Rossi nella classifica all-time di Serie A, portandosi a quota 83 goal totali. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Atalanta

Torino-Atalanta Data: 25 gennaio 2020

25 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO TORINO-ATALANTA

Torino-Atalanta si disputerà la sera di sabato 25 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 102° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Torino-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato a Roberto Cravero.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Torino-Atalanta in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mazzarri avrà indisponibili Rincon per squalifica e Baselli per infortunio a centrocampo. Al loro posto potrebbero partire dal 1' Lukic e Meité, con De Silvestri e Laxalt a presidiare le due fasce, visto che Ola Aina è squalificato e Ansaldi non è ancora pronto per il ritorno in campo. In attacco conferma per Belotti come prima punta e per il tandem Verdi-Berenguer alle sue spalle. Nella linea a tre di difesa davanti a Sirigu, infine, Djidji potrebbe spuntarla su Bremer. Non sarà della gara anche Zaza, out per infortunio.

Gasperini non avrà a disposizione Castagne, infortunato e dovrebbe affidarsi sulle due fasce ad Hateboer e Gosens. Accanto a De Roon si rinnova il ballottaggio per il ruolo di interno destro di centrocampo fra Freuler e Pasalic, con il primo in vantaggio. Davanti Gomez non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti e sostenere sulla trequarti le due punte, che saranno probabilmente Ilicic e Duvan Zapata, quest'ultimo in vantaggio sul connazionale Muriel. Dietro Djimsiti potrebbe far scivolare Caldara in panchina e completare la linea a tre con Toloi e Palomino. Fra i pali dovrebbe rivedersi dal 1' Gollini al posto di Sportiello.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.