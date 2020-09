Torino-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita l’Atalanta nel secondo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 settembre 2020

26 settembre 2020 Orario: 15:00

15:00 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv

Inizia ufficialmente anche il campionato dell’Atalanta. La compagine orobica, essendosi spinta fino a quarti di finale della scorsa edizione della , ha chiuso in ritardo rispetto a molte altre rivali della massima serie la sua ultima stagione e quindi si è vista concessa una settimana in più per preparare al meglio la nuova annata. Di conseguenza ripartirà direttamente dalla seconda giornata del torneo (la sfida con la del primo turno verrà recuperata il prossimo 30 settembre) e dall'anticipo contro il Torino.

I granata di Marco Giampaolo hanno viceversa già fatto il loro esordio nel torneo. Nel primo turno sono scesi in campo all’Artemio Franchi di Firenze, dove sono stati battuti per 1-0 dalla .

Entrambe le squadre sono quindi alla ricerca dei primi punti della loro stagione. L’Atalanta si presenta all’appuntamento dopo una delle migliori annate della sua storia ed è certamente una delle squadre più attese in assoluto.

Granata e nerazzurri nel corso della loro storia si sono già affrontati in 102 occasioni in . Il bilancio è favorevole al Torino, in virtù delle 42 vittorie a fronte delle 22 sconfitte e dei 38 pareggi.

L’ultima sfida di campionato giocata dalle due squadre a Torino, risale allo scorso 25 gennaio 2020. Allora ad imporsi per 7-0 fu l’Atalanta grazie alle reti di Ilici (tripletta), Gosens, Zapata e Muriel (doppietta).

Tutto su Torino-Atalanta: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO TORINO-ATALANTA

Torino-Atalanta, il primo dei quattro anticipi in programma nel secondo turno del campionato di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’impianto che ospita le gare interne dei granata. L’orario d’inizio del match è stato fissato alle ore 15:00.

La sfida che vedrà protagoniste Torino ed Atalanta verrà trasmessa in diretta ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati di Sky potranno inoltre seguire Torino-Atalanta anche in diretta attraverso Sky Go, su dispositivi come pc e notebook, o arconte smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app creata per i sitemi iOS ed Android.

Una seconda opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demandi di Sky che offre la visione in streaming di diversi eventi proposti dall’emittente satellitare, acquistando il pacchetto dedicato.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Torino-Atalanta in o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un sono tante della gara: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio aggiornandovi con le notizie relative al match e con tutte le novità di formazione, per poi raccontarvi tutte le fasi salienti della gara fino al triplice fischio finale.

Marco Giampaolo ripartirà dal 4-3-1-2 già visto a Firenze. Rincon agirà ancora in cabina di regia, con Meité e Linetty che dovrebbero andare a completare la linea di mediana. In avanti fiducia alla coppia Zaza-Belotti, alle cui spalle agirà a supporto uno tra Verdi e Berenguer.

Consueto 3-4-2-1 per Gian Piero Gasperini, che nel reparto arretrato non potrà contare sull’infortunato Gollini, oltre che sugli squalificati Djimsiti e Romero. In mediana dovrebbe toccare e De Roon e Freuler mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Zapata, ci saranno Gomez ed uno tra Malinovskyi e Pasalic.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.