Torino-Atalanta 2-0: Izzo e Iago Falque, granata d'Europa

Il Torino supera l'Atalanta, agganciandola in classifica: Izzo e Iago Falque regalano il successo a Mazzarri che può contare su una solidità eccelsa.

Prosegue il momento magico del Torino: aggancio completato a Lazio ed Atalanta a 38 punti in zona Europa League dopo il 2-0 inflitto proprio ai nerazzurri. Izzo e Iago Falque decidono la gara dell'Olimpico Grande Torino. Quinto clean sheet di fila per Salvatore Sirigu: il sigillo di El Shaarawy del 19 gennaio resta l'ultimo pallone raccolto in fondo alla rete (imbattibilità arrivata a 467 minuti).

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La fisicità delle due squadre è l'ingrediente principale dell'incontro con ritmi elevati e diversi scontri nelle varie zone del campo. I granata dimostrano la loro proverbiale solidità difensiva, seppur messa duramente alla prova dall'atleticità degli avversari: Sirigu bravo a dire di no a Mancini, poco preciso il colpo di testa di Castagne sul proseguo dell'azione.

5 - Il #Torino ha eguagliato il suo record di clean sheets consecutivi in uno stesso campionato di Serie A (5), l’ultima volta ci era riuscito nel 1985. Muro. #TorinoAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) 23 febbraio 2019

Le ripartenze rappresentano la strategia messa in atto dal 'Toro', costretto ad un sacrificio tattico: Meité fa tutto bene in fase di preparazione, meno il tiro che termina alto non di molto. Sugli sviluppi di un corner arriva il vantaggio: Izzo è lesto a ribadire in rete, la terza in campionato dopo quelle segnate a Sampdoria ed Inter.

Situazione in discesa per il Torino già in avvio di ripresa: Iago Falque fulmina Berisha, tornando al goal che gli mancava dal 26 dicembre. Lo spagnolo sfiora la doppietta, negata dall'estremo difensore albanese in due occasioni. La timida reazione d'orgoglio atalantina arriva soltanto nel finale, inutile per la rimonta. Esordio in Serie A di Millico, attaccante classe 2000 della Primavera granata.

I GOAL

42' IZZO 1-0 - Conclusione di Iago Falque deviata da Pasalic che costringe Berisha ad effettuare una parata 'sporca': pallone respinto da Masiello sul destro di Izzo, a segno con un tocco ravvicinato da attaccante d'area.

46' IAGO FALQUE 2-0 - Meité crossa dalla sinistra, Belotti fa velo per Iago Falque che di mancino la piazza sul palo lontano dove il portiere non può arrivare.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-0

Marcatori: 42' Izzo, 46' Iago Falque

TORINO (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Izzo 7,5, N'Koulou 6,5, Moretti 6,5; De Silvestri 6, Lukic 6, Meité 6,5 (66' Ansaldi 6), Baselli 6 (93' Millico sv), Aina 5,5; Iago Falque 7 (81' Berenguer sv); Belotti 6. Allenatore: Mazzarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Masiello 5, Djimsiti 5,5, Mancini 5,5; Hateboer 5,5, Gosens 6 (18' Kulusevski 4,5, 71' Barrow 6), Freuler 5,5, Castagne 6 (79' Reca sv); Pasalic 5,5; Ilicic 5,5, Zapata 5,5. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Castagne (A), N'Koulou (T), Berenguer (T)

Espulsi: nessuno