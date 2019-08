Toprak ufficiale al Werder Brema: sfuma il passaggio al Sassuolo

Omer Toprak non lascerà la per approdare in . Il difensore centrale turco classe 1989 era un obiettivo del ma il passaggio agli emiliani ora è ufficialmente saltato: il ha infatti annunciato il suo arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal .

#Toprak will likely see his loan move result in a permanent transfer - Find out all you need to know about our new man here 👉 https://t.co/knO9zCGKou#werder pic.twitter.com/3Iz0XlFPQM