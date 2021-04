Toni critico: "Alcuni atteggiamenti di Cristiano Ronaldo non mi fanno impazzire"

L'ex bomber di Fiorentina e Nazionale azzurra ha parlato del lusitano: "Un grande campione a volte deve dare l’esempio".

E' stato uno degli attaccanti italiani, e non solo, più importanti degli anni 2000. Scarpa d'Oro, recordman di reti prima dell'arrivo di Higuain, medaglia d'oro e Coppa del Mondo al cielo di Berlino, capocannoniere a più riprese, da giovane e da esperto centravanti. Luca Toni, ovviamente.

L'ex punta di Palermo e Fiorentina svolge ora il ruolo di opinionista e commentatore in tv, sempre vigile su quanto accade nel suo mondo, quello del calcio. In vista del big match tra Juventus e Atalanta, essenziale in chiave Champions, Toni ha detto la sua su Cristiano Ronaldo.

Attuale capocannoniere della Serie A, Ronaldo è ancora una volta trascinatore della Juventus. Questo ruolo però non basta a Toni, che ai microfoni di Tuttosport ha commentato a tutto tondo il fuoriclasse lusitano, in bianconero oramai dal 2018.

Toni non usa giri di parole nel parlare di Cristiano Ronaldo:

"È un giocatore molto importante per la Juventus, è il capocannoniere del campionato, sta segnando tanto. Però alcuni suoi atteggiamenti nei confronti del gruppo non mi fanno impazzire. Ripenso a quando giocavo io: ero molto egoista e se non facevo goal rimanevo comunque sul campo ad esultare".

Per Toni ci sono stati alcuni episodi che Ronaldo avrebbe dovuto gestire meglio:

"Io sopportavo la delusione e la tenevo dentro di me. Perché al di là del fatto che sia stato un caso o meno, la maglia non la lanci, la consegni. Un grande campione a volte deve dare l’esempio. Cristiano in questo modo avrebbe evitato anche il semplice chiacchiericcio, che proprio non serve".

In una diretta su Tiktok, tra l'altro, Toni aveva stupito tutti nel confronto tra Cristiano Ronaldo e Lukaku:

"Lukaku è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento Romelu, essendo anche più giovane, lo vedo più completo".

Dichiarazioni che hanno ovviamente fatto impazzire i social, divisi totalmente su Cristiano Ronaldo.