Tonfo Lazio: il club biancoceleste rimborserà i tifosi presenti in Danimarca

Dopo il clamoroso ko per 5-1 sul campo del Midtjylland, il club biancoceleste ha deciso di rimborsare il biglietto ai 225 tifosi presenti in Danimarca

La pesantissima sconfitta della Lazio per 5-1 in casa del Midtjylland, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, ha spinto il club biancoceleste a risarcire i 225 tifosi presenti in Danimarca.

La società capitolina, infatti, ha annunciato ufficialmente che rimborserà il biglietto a ciascuno dei 225 sostenitori che si sono sobbarcati la trasferta fino alla MCH Arena, teatro del fragoroso tonfo per gli uomini di Maurizio Sarri.

Un gesto che ricorda l'iniziativa della Roma nella passata stagione: anche in quel caso i tifosi vennero rimborsati dopo la sconfitta dei giallorossi in Norvegia, piegati per 6-1 dal Bodo/Glimt.