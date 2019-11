Tonali uguale a Pirlo? No: "Sono un Gattuso più tecnico"

Il centrocampista del Brescia si vede più simile all'altro ex rossonero: "Entrambi erano miei idoli, Pirlo aveva una qualità indescrivibile".

Ha 19 anni, è al primo anno di . Se uno non prestasse attenzione a carta d'identità e statistiche, penserebbe chesia un veterano con alle spalle una decina di stagione. Agli esordi nella massima serie, il centrocampista delrifiuta però il titolo di nuovo Pirlo.

Visto il passato a Brescia e il ruolo, Tonali è stato spesso paragonato all'ex fuoriclasse di e . Secondo il giovane centrocampista, però, nulla di più sbagliato. Il giocatore a cui si sente più vicino è un altro vecchio rossonero Campion del Mondo 2006.

La rivelazione ai microfoni di Rai Sport:

"Avere delle somiglianze è un conto, ma poi in campo è tutto diverso perché secondo me Pirlo aveva una qualità e una tecnica indescrivibile. Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si può dire...".

Fino a quando non diventerà un big, e allora saranno i giovani a doversi confrontare con lui. su Tonali ci sarà l'ombra del apssato:

"Ma non mi dà fastidio il paragone con Pirlo. È stato detto talmente tante volte che mi è entrato in testa. Lui e Gattuso sono stati sempre i miei idoli".

Nel mirino di grandi squadre italiane ed europee, Tonali è stato blindato da patron Cellino per il 2020. Difficile che il giovane centrocampista possa partire già dalla prossima estate, vista una maturazione non ancora completate, ma le big proveranno a prenderlo ad ogni costo.

Lui non ci pensa, consapevole di avere tutto il tempo per pensare in grande. Per ora la salvezza con il Brescia. Già un grande traguardo al primo anno di Serie A.