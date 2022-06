Tonali suona la carica: "Tocca a noi dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera"

Il centrocampista azzurro parla alla vigilia dell'Inghilterra: "Noi siamo giovani e dobbiamo giocare per dimostrare che possiamo farcela".

Il nuovo ciclo dell'Italia passa dai giovani, senza se e senza ma. Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è Gnonto e Zerbin, esordienti rispettivamente contro Germania ed Ungheria, sono il futuro. Insieme a chi ha già dimostrato con i club, nonostante la giovane età, di poter brillare.

Basti pensare a Sando Tonali, protagonista assoluto per lo Scudetto del Milan, che ora cerca il passo successivo: fare la voce grossa in Nazionale. E' questo il discorso pronunciato dallo stesso centrocampista ex Brescia in vista dell'incontro contro i britannici,

"Il calcio è strano" ha detto Tonali. "Siamo arrivati a un momento in cui tocca a noi andare in campo e dimostrare che la storiella dei giovani che non sono pronti non è vera. Noi siamo giovani e dobbiamo giocare: appena c'è l'opportunità, come adesso, si deve far vedere alla Nazionale che ce la possiamo fare".

Classe 2000, Tonali ha giocato titolare contro la Germania, subentrando nella sfida contro l'Ungheria. Nella sfida contro l'Inghilterra potrebbe partire dal 1', anche sesembrano favoriti per occupare i tre posti disponibili a centrocampo.

Tonali era presente a Palermo per l'eliminazione dell'Italia contro i playoff, dunque è ben consapevole della situazione attorno agli azzurri:

"Bisogna essere ancora più gruppo. Quando le cose vanno bene è facile, ora che sono arrivate le difficoltà bisogna stare più compatti di prima ed essere forti tutti insieme. Non è un momento facile, ma in questi momenti si deve far vedere che siamo forti, che siamo compatti e forti, e non divisi come dicono".

Germania 2024 è distante due anni, Messico-Canada-USA 2026, la prossima edizione dei Mondiali, quattro. L'Italia è ripartita dalla Nations League per provare l'ennesima rinascita: sotto il segno dei giovani e della loro volontà di dimostrare qualità e affidabilità.