Tonali rischia due giornate: l'Europeo può essere già finito

Il fallo del centrocampista rossonero durante la gara contro la Repubblica Ceca potrebbe portarlo a saltare anche la sfida contro la Slovenia.

Non è stata certo una stagione esaltante, almeno fin qui, quella di Sandro Tonali. Il grande colpo estivo del Milan ha bisogno di crescere prima di essere il futuro del calcio italiano: servirà pazienza, in maglia rossonera e non solo. Anche con la casacca dell'Under 21.

Tonali è stato protagonista in negativo nella prima gara dell'Europeo Under 21 giocata contro la Repubblica Ceca: nel secondo tempo, infatti, il centrocampista di Nicolato è stato espulso per essere passato sopra il dieci avversario, Sasinka, per due volte.

Il tutto sotto gli occhi del guardalinee e dell'arbitro, che non ha avuto dubbi nel mostrare un rosso diretto nei confronti di Tonali. Nonostante dai vari replay il fallo è sembrato meno intenzionale di quanto inizialmente mostrato in presa diretta, l'ex Brescia rischia una stangata.

Stangata, uguale due, o tre giornate, che in una fase finale come l'Europeo possono anche significare torneo già finito. L'Italia non è riuscita a battere la Repubblica Ceca e in caso di sconfitta contro la Spagna nel prossimo turno, tra le favorite per la vittoria finale, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta estiva apparirebbe realmente in salita.

Tonali salterà sicuramente la Spagna, ma è probabile per il tipo di fallo anche uno stop per la terza gara contro la Slovenia prevista la prossima settimana. Se dovesse essere out per entrambe (contro la Rojita fuori anche Marchizza, espulso per doppia ammonizione), dovrà sperare nei suoi compagni.

Tutto ancora però da definire, sia relativamente alla decisione dell'UEFA, sia a proposito dei propri compagni nel prossimo match. Di certo, ancora una volta, l'Italia Under 21 è già al bivio, in una competizione un tempo collegata agli azzurrini con il filo del destino, spezzatosi da quasi due decenni.

E' del resto dal 2004 che l'Italia Under 21 non conquista il massimo trofeo di categoria: da allora a fare la voce grossa Spagna (tre titoli), Germania e Olanda (due conquiste) e persino Svezia.