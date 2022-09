Tonali lascia il ritiro dell'Italia, Mancini: "Non si è mai allenato"

Il centrocampista del Milan è alle prese con un affaticamento muscolare e dovrà saltare le due gare dell'Italia in Nations League.

Niente da fare per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, alle prese da giorni con un affaticamento muscolare, anche oggi non si è allenato col resto del gruppo e come annunciato da Roberto Mancini lascerà il ritiro dell'Italia.

"Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa".

Un altro forfait pesante quindi per il CT azzurro che al suo posto, contro l'Inghilterra, potrebbe schierare il compagno di club Pobega.

Quella che scenderà in campo venerdì sarà una Nazionale ancora una volta in piena emergenza ma Mancini non sembra avere intenzione di cambiare modulo.

"Se cambiando il sistema si riuscisse a vincere, allora verrebbe cambiato ogni partita... Io non credo cambi molto, la nostra Nazionale ha una identità che è quella che ci ha portato a far bene per tanto tempo".

Chi potrebbe giocare a sorpresa dal 1' è Manolo Gabbiadini, convocato al posto dell'infortunato Politano dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale.

"Gabbiadini volevamo chiamarlo anche prima, ma ha avuto problemi fisici. Cercavamo un attaccante esterno mancino e non ce ne sono molti, sta abbastanza bene e vedremo se avrà la possibilità di giocare".