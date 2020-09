Tonali a DAZN: "Il Milan sta rinascendo, Gattuso mi ha dato consigli"

Il grande acquisto estivo del targato Pioli porta il nome di Sandro Tonali, che tra le tante offerte ha scelto di indossare la maglia rossonera. Il giovane centrocampista italiano ha già debuttato con la divisa del Diavolo dopo l'ultima grande stagione giocata con il .

Ai microfoni di DAZN, il talento della nazionale azzurra ha commentato la delicata situazione riguardante i giocatori positivi al coronavirus in :

"La stiamo vivendo con tutte le precauzioni del caso, stiamo rispettando le regole. La concentrazione è sempre sulla partita che deve venire, far parte di questo gruppo, che sta rinascendo dopo gli ultimi mesi in cui stiamo giocando veramente bene, fa veramente piacere".

E' tempo di tornare in Europa per un Milan che si gioca una fetta di stagione nel playoff contro il Rio Ave:

"Serve entusiasmo e bisogna andare forti perchè è la partita decisiva per l'accesso ai gironi d' , è una gara molto importante per noi, dobbiamo vincere, questa è l'unica cosa che ci interessa".

Tonali non ha avuto dubbi in sede di calciomercato nello scegliere la sua nuova squadra:

"Se altre squadre sono state vicine non lo so perchè ho deciso di non farmi avvisare di niente, ho lasciato lavorare il mio agente. Nel momento in cui è arrivata una proposta davvero concreta come quella del Milan mi ha avvisato e sono intervenuto io. Ci è voluto un minuto, uno scambio di parole ed eravamo già intesi tutti, è stata una cosa fantastica nel momento in cui ho avuto la certezza che sarei venuto al Milan".