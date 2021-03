Tomori, prestazione senza macchia: un muro per il Milan

Fikayo Tomori è stato uno dei migliori in campo di Fiorentina-Milan: al top per passaggi riusciti nella metà campo avversaria e respinte.

Un'altra dimostrazione di forza assoluta, qualora ce ne fosse ancora bisogno: Fikayo Tomori non è più una sorpresa ma una solida realtà nella difesa del Milan, sofferente a Firenze ma alla fine vincente in rimonta.

La prova del centrale inglese, schierato in coppia con Kjaer e al posto dell'infortunato Romagnoli, è stata da 7 (o forse di più) in pagella: davanti alla porta di Gianluigi Donnarumma ha eretto un vero e proprio muro su cui sono andati a sbattere gli attaccanti viola, compreso Vlahovic che alla vigilia era uno dei più temuti.

I dati (riportati da Opta) sono tutti dalla parte di Tomori, primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (100%) e per quanto riguarda contrasti effettuati (4) e respinte (7). Statistiche ottime anche in merito alla percentuale di duelli vinti (66,7%) e ai possessi persi (appena 2).

Lo stato di grazia di Tomori è stato sottolineato dall'ex difensore rossonero Filippo Galli, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Altra prestazione di qualità, il goal del 3-2 nasce da una sua grande uscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in costruzione. Da tempo al Milan non si vedeva un difensore così".

A questo punto tornano in auge i discorsi relativi al riscatto del cartellino, tutt'ora di proprietà del Chelsea: serviranno 25 milioni per strapparlo definitivamente alle grinfie di Abramovich, cifra che probabilmente verrà ridiscussa per ragioni di bilancio, messo a dura prova dalla pandemia. Rinunciare ad un Tomori così, però, sarebbe un delitto.