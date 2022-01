E' arrivato il passaggio del turno in rimonta, ma anche un problema enorme. Durante Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, Fikayo Tomori è uscito per infortunio. Grande ansia da parte dei tifosi rossoneri e della società meneghina: timori confermati dopo i controlli di routine a cui si è sottoposto l'inglese.

Tomori era infatti uscito per un problema al ginocchio sinistro che non faceva ben sperare e che porterà l'ex Chelsea a rimanere fermo per i prossimi turni di campionato. Un problema importante per Pioli, che deve già rinunciare a Kjaer, anch'esso vittima di un problema al ginocchio.

L'INFORTUNIO DI TOMORI

Per Tomori si tratta infatti di lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: intervento in artroscopia necessario per il difensore di Pioli, che non potrà contare sul suo titolare per diverse gare.

QUANDO RIENTRA TOMORI?

Il problema muscolare e il successivo intervento portano Tomori a rimanere fermo per un mese: il difensore del Milan sarà nuovamente a disposizione solamente a febbraio.

QUALI GARE SALTA TOMORI?

Nuovamente in campo nelle ultime due settimane di febbraio, Tomori non ci sarà per le sfide di Serie A contro Spezia, Juventus, Inter e Sampdoria, nonchè per la partita di Coppa Italia che il Milan giocherà per i quarti di finale.