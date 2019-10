Tomori rivela: "Sono diventato famoso a scuola quando ho rotto il naso a Diego Costa"

Fikayo Tomori ha rivelato al 'Sun' l'episodio con cui è diventato famoso: "Andavo ancora a scuola, in allenamento avevo rotto il naso a Diego Costa".

adesso è una delle stelle nascenti di tutto il calcio inglese, oltre che una piacevole realtà del. Ma in passato, qualche anno fa, è diventato famoso non per una questione strettamente tecnica e calcistica.

In un allenamento al Chelsea, Tomori ha rotto fortuitamente il naso a Diego Costa, ed il giorno dopo per lui è cambiato tutto.

"Ero ancora a scuola e in realtà non sapevo di averlo fatto. È stato un incidente, c'è stato un contrasto e lui ha sbattuto il naso sulla mia testa. Ho saputo di avergli rotto il naso il giorno dopo, quando sono finito su tutti i giornali. A scuola sono diventato famoso, la gente mi chiamava, pensava che io l'avessi fatto apposta".

Sono queste le dichiarazioni di Tomori rilasciate al 'Sun', con le quali rivela il primo vero episodio che lo ha reso noto al grande pubblico.

Adesso Tomori è un pilastro del Chelsea di Lampard, che non ha avuto paura ad affidargli la maglia da titolare dei Blues, a lui che ha solo 21 anni...