Tommasi si dimette dalla guida dell'AIC: "C'è bisogno di unione"

All'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, si chiude un'epoca: dopo otto anni, Damiano Tommasi ha ufficialmente annunciato di aver rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente.

L'ex centrocampista della e della Nazionale italiana, subentrato nel 2011 a Sergio Campana, ha comunicato la propria decisione mediante una lettera pubblicata sul sito dell'Associazione. Motivandola con il bisogno di unione in un momento particolarmente complicato.

"La nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell'ultimo periodo non è stato sempre così e per questo è bene che non ci siano divergenze all'interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti.

Alcune mie idee e dichiarazioni, alcune riflessioni e iniziative sono state, negli ultimi mesi, troppo spesso motivo di discussione e contrapposizioni interne.

L'AIC non se lo può permettere in questo momento.

Nel prossimo futuro si dovranno mettere al centro calciatrici e calciatori senza lasciarsi distrarre troppo da AIC e dalle sue dinamiche.

Sembra contraddittorio ma è una differenza tanto sottile quanto fondamentale. Pensare troppo ad AIC rischia di far perdere unione, forza e indipendenza. Per qualcuno suonano come parole vuote ma sono valori vitali da difendere e lo si riesce a fare solo attraverso la partecipazione e il coinvolgimento verso posizioni unitarie di calciatrici e calciatori.

Questo cambio al novantesimo, quindi, va visto nell'ottica di voler togliere qualsiasi elemento di disturbo nella quotidianità dell'Associazione".