Tomiyasu a GOAL: "Martinelli inarrestabile, Arteta il miglior allenatore della mia carriera"

Il difensore giapponese ex Bologna: "Sogno di vincere la Premier. Il compagno che sono felice di non affrontare in partita? Gabriel Martinelli".

Una vera e propria rivelazione. Partita - almeno secondo le previsioni - alle spalle delle big Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, oltre al Tottenham, l'Arsenal di Arteta si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa stagione di Premier League. I 'Gunners' guidano la classifica con cinque punti di vantaggio e una partita in meno sul City di Pep Guardiola e sognano un trionfo che manca dalla stagione 2003/2004. "Interpretiamo meglio il calcio di Mikel" ha rivelato Takehiro Tomiyasu a GOAL. Il difensore giapponese ex Bologna ha parlato in esclusiva raccontando il segreto dell'Arsenal di questa stagione. "Abbiamo giocatori nuovi ma la cosa più importante è che comprendiamo meglio la sua idea di calcio". La squadra londinese è profondamente cambiata rispetto a dodici mesi fa. Finora i 'Gunners' hanno totalizzato 50 punti in 19 gare. Una sola sconfitta, rimediata a settembre contro il Manchester United, in un percorso praticamente perfetto. "In questa stagione abbiamo capito le sue idee e riusciamo a metterle in pratica. È questa la grande differenza". Arrivato nell'estate 2021, Tomiyasu incensa Arteta e riconosce il suo valore e i suoi meriti: "È il miglior allenatore che ho avuto in carriera". (C)ASICS Il difensore giapponese evidenzia come la squadra si fidi totalmente del tecnico spagnolo: "Mikel conosce il calcio, sa tutto. Il nostro lavoro consiste è portare in campo quello che ci trasmette". L'ex Bologna deve fare i conti con l'ottimo stato di forma di Ben White: "Certo che vorrei giocare dall'inizio. L'unica cosa che posso fare è dimostrare il mio valore in campo e dimostrare le mie qualità. Voglio aiutare la squadra, non importa se dall'inizio oppure a gara in corso. Quando scendo in campo do tutto". Come dicevamo, l'Arsenal ora sogna la vittoria del titolo dopo 19 anni. "Vincere la Premier League è il sogno più grande di ogni giocatore. Ma abbiamo giocato solo 19 partite adesso ed è troppo presto per parlarne. Dobbiamo giocare partita per partita, come dice Mikel. Dobbiamo provarci e lo faremo. Siamo concentrati". Tra i segreti c'è anche l'intensità degli allenamenti dei 'Gunners'. Un richiesta costante da parte di Arteta, sin dal primo giorno in cui è tornato a London Colney dal Manchester City. Proprio a proposito del lavoro settimanale, a GOAL Tomiyasu svela chi è l'avversario che teme di più in allenamento e che è felice di non affrontare in partita:

"Gabriel Martinelli, non si ferma mai. Ha ritmo e aggressività. È giovane ma quando ha la palla tra i piedi può fare la differenza".