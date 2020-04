Tomiyasu a DAZN: "Per me non è normale non giocare a calcio"

Il giapponese del Bologna racconta come sta vivendo l'isolamento: "Qui nessuno esce di casa, mi sono portato la mascherina dal Giappone".

Fino alla pausa forzata, Takehiro Tomiyasu era stato uno dei migliori terzini della . Il classe 1998 ora vive in quarantena a , aspettando il via per riprendere. A ‘DAZN Diaries’ ha raccontato come sta vivendo il momento.

“Non sono ancora stato al centro tecnico. Nessuno esce di casa, ci sono restrizioni sul numero di persone nei supermercati. Quando si entra viene provata la febbre. Ho ricevuto due mascherine dal club, ho portato la mia dal e andava bene. In molti non la mettevano quando l’epidemia ha iniziato a diffondersi. Ora se la indossassi e la abbassassi, molte persone lo noterebbero. È cambiata la cultura”.

Ovviamente, il calcio è in secondo piano. Tomiyasu si allena a casa e aspetta di poter tornare in campo.

“Gioco a calcio da molto tempo e non farlo ogni giorno non è normale per me. Sono venuto qui per imparare la difesa e vorrei migliorare. Ho la sensazione di poter fare altri assist”.

Spazio anche per parlare delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate all'anno prossimo e nelle quali il classe 1998 potrebbe essere protagonista con la sua nazionale.