Il talento infinito e l'incubo infortuni: Tomáš Rosický, il ‘Piccolo Mozart’ di cristallo

Una carriera condizionata da infortuni e un talento infinito: Tomáš Rosický, il ‘piccolo Mozart’ che ha incantato con Sparta, Borussia e Arsenal.

Il calendario segna il 10 settembre 2017. A Praga va in scena la sfida tra i padroni di casa dello Sparta, allenati dall’italiano Andrea Stramaccioni, e il Karviná, formazione arrivata nella capitale con la voglia di fare uno sgambetto ai più quotati granata. Al diciottesimo giro di lancette, Zahustel tenta uno dei primi affondi del match, un habitué per il numero 28 dello Sparta. Il tocco di prima sulla linea di fondo trova appostato nel cuore dell’area di rigore Tomáš Rosický, che con il destro batte il portiere avversario e alza le braccia al cielo, nel tripudio della Generali Arena. Sarà l’ultimo firma d’autore di un vero e proprio artista del pallone.

‘Maly Mozart’. Nel corso della carriera Tomáš Rosický è stato accostato al compositore austriaco per la sua eleganza e le sue grandi doti tecniche, che gli hanno consentito di dettare i tempi di gioco e gestire in maniera egregia la sfera ogniqualvolta calpestava l’erba del rettangolo verde di gioco. Il vero tallone d’Achille del classe 1980 è stato proprio la mancanza di continuità a causa dei frequenti problemi fisici che lo hanno attanagliato nel corso della carriera. Una spina nel fianco che Tomáš si è portato fino alla fine dell’attività professionistica, prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere l’avventura di dirigente, ed esattamente di direttore sportivo dello Sparta Praga.

I colori granata e quella ‘S’ sul petto sonno sempre stati un motivo di vanto per Tomáš. Il ‘Piccolo Mozart’ si è sempre rivisto in quella che è molto più di una squadra, ma una vera e propria identità. Un tratto distintivo che è un motivo di vanto a Praga e che differenze i tifosi delle cinque anime della capitale della Repubblica Ceca. Sparta e Slavia rappresentano la fetta più grande dei tifosi, mentre Dukla, Viktoria Žižkov e Bohemians 1905 si dividono l’altra parte.

Proprio con la maglia dei ‘Canguri’, a Vršovice, Tomáš ha tirato i primi calci al pallone. Una po’ per gioco, ma soprattutto un po’ per la sfida costante con suo fratello maggiori Jiří. Entrambi erano appassionati di hockey, lo sport più seguito in Cechia, ma le gesta di papà Jiří (sì, il primogenito prese il nome proprio da lui) spinsero i due fratelli a tentare la fortuna nel calcio. È proprio il padre ad indirizzarli, regalando loro ad ogni festività un pallone.

“Il fattore decisivo è stato che mio fratello Jiri giocava a calcio, così come mio padre. Quando mio fratello ha iniziato a giocare, ho voluto farlo anch’io” ha ammesso Tomáš qualche anno più tardi. “Giocavo con mio fratello, perché così avrei potuto giocare con ragazzini più grandi di me di tre anni. Il club doveva falsificare il cartellino. L’unico problema era che, quando mi mettevano in panchina, iniziavo a piangere".

I fratelli Rosický vivono una sana competizione, come confessa la mamma Eva.

“Tutto quello che mio figlio maggiore apprendeva dal padre, Tomáš lo assimilava con più intensità dal fratello, perché voleva essere bravo quanto Jirka”.

Il papà, Jiří Rosický, termina la carriera da roccioso difensore al TJ Kompresory, l’attuale Bohemians 1905, ed proprio lì, nel quartiere che divide i tifosi dei ‘Canguri’ a quelli dello Slavia, che inizia la carriera di Tomáš.“Giocava con quelli più grandi e con quelli più piccoli, a lui non importava l’età degli avversari. Marcarlo era impossibile” racconta Jiří Semecký, allenatore del ‘Piccolo Mozart’ ai tempi del TJ Kompresory.

Tomáš, e non Jan Rosický. Era questo il nome scelto dal padre Jiří, prima della decisione della moglie Eva, che cambiò idea all'ultimo e decise di non chiamare il secondogenito come Palach, eroe e simbolo della resistenza anti-sovietica della Cecoslovacchia, ma Tomáš, come il bisnonno. Quel bambino diventerà qualche anno più tardi l’icona del pallone della Repubblica Ceca, sulle orme dei più grandi di sempre: Josef Masopust, icona del Dukla Praga e primo Pallone d’Oro cecoslovacco, Antonin Panenka, l’uomo del ‘cucchiaio’ nella finale degli Europei del 1976, e Pavel Nedved, il secondo ceco ad essere nominato miglior calciatore del mondo.

Nel 1988, Jiří passa allo Sparta Praga all’età di 11 anni. La statura minuta non aiuta Tomáš, che già disegna parabole meravigliose ma viene penalizzato da un fisico troppo gracile. A quel tempo, infatti, l’approccio cecoslovacco allo sport era legato al fisico, sulla scia del periodo di influenza sovietica. La svolta arriva nel 1995, quando a 15 anni supera i 170 centimetri d’altezza: Tomáš passa allo Sparta Praga ed entra a far parte delle nazionali giovanili.

Nel settore giovanile del club granata, Rosický si mette in mostra fino alla stagione 1999/2000, l’annata della definitiva esplosione. Colleziona 24 partite e 5 goal, conquista il primo titolo (a 19 anni, proprio come papà Jiri) e Coppa Nazionale da protagonista, ma soprattutto viene eletto ‘Miglior talento emergente ceco dell’anno’. Il 23 febbraio 2000 arriva anche la chiamata del commissario tecnico Jozef Chovanec, che lo fa esordire a Dublino nel test amichevole contro l’Irlanda. Nella stagione successiva, lo Sparta Praga affronta in Champions League la Lazio, lo Shakhtar Donetsk e quell’Arsenal di cui diventerà la stella proprio Rosický sei anni più tardi. Il ‘Piccolo Mozart’ si fa conoscere subito da quelli che saranno i suoi tifosi con un goal bellissimo proprio contro i ‘Gunners’ il 12 settembre 2000. Nel frattempo arriva anche la prima chiamata della nazionale maggiore della Repubblica Ceca.

Nell’estate a cavallo tra le due stagioni, Rosický colleziona due presenze con la Repubblica Ceca a Euro 2000. È bastato poco a Tomáš per convincere il CT a inserirlo nella lista dei convocati per la competizione continentale.

“È accaduto tutto così in fretta che non mi sono davvero reso conto di quello che mi stava succedendo – dichiara il 20enne -. Penso sia stato meglio così, c’era sempre in arrivo qualcosa di nuovo per me. Il debutto nel campionato ceco, poi quello in Champions, quello in Nazionale, poi gli Europei: c’erano sempre cose nuove, non ti fermi a pensare “Incredibile, sto indossando la maglia della mia Nazionale!”.

La qualità e le prestazioni di quel 20enne di Praga non passano di certo inosservate. Tomáš Rosický finisce nei radar di scout di tutti i più grandi club europei ma lo Sparta Praga è bottega cara e vuole tanti soldi per lasciar partire il suo astro nascente. A spuntarla il 9 gennaio 2001 è il Borussia Dortmund, che mette sul piatto 25 milioni di marchi, circa 13 milioni di euro, per ottenere il via libera della squadra granata. Una cessione record per lo Sparta, che di fatto fa segnare il primato di addio più oneroso di sempre nel calcio ceco.

I giornali cechi sono increduli davanti alla cifra. Radio Praha parla di “’Crazy money' per un ragazzo di appena 20 anni con esperienza limitata in grandi palcoscenici”.

Per la prima volta, Tomáš vive lontano da casa. Il 20enne soffre la distanza dalla sua Praga e dalla sua famiglia, un sentimento che mamma Eva prova a smorzare con viaggi frequenti, alternati a periodi di permanenza fissa, a Dortmund e la zuppa di pollo, uno dei piatti preferiti di Rosický. Una scelta che convince il classe 1980 a non tornare allo Sparta Praga in prestito, un’idea che tormentava il calciatore ceco. “Schnitzel”, ovvero ‘cotoletta’, come fu soprannominato dai compagni, che lo invitavano a mangiare di più e a irrobustirsi, accetta la sfida e resta in Germania.

Timido fuori, una leader tecnico nel rettangolo verde di gioco. Ben presto Tomáš Rosický si impone con personalità con la maglia del Borussia Dortmund e forma un tridente da urlo con il connazionale Jan ‘Honza’ Koller e il brasiliano Marcio Amoroso. Il suo compagno di squadra Dede lo definisce ‘la mente della squadra’: il ceco veste i panni di regista offensivo e tutte le manovre passano dai suoi piedi.

È il periodo d’oro del Borussia Dortmund. Il club giallonero conquista nella stagione 2001/2002 il ‘Meisterschale’ e arriva in finale di Coppa Uefa, persa contro il Feyenoord. A pochi mesi dal suo arrivo. Rosický è già un idolo del muro, la famosissima curva del club tedesco. “Quando arrivi allo stadio di Dortmund e ci sono migliaia di persone che urlano il nome di tuo figlio, ti viene la pelle d’oca. Questa è la nostra ricompensa” ha rivelato la mamma di Tomáš.

Rosický diventa uomo e matura anche calcisticamente nella città tedesca. Nel 2004 si presenta agli Europei in Portogallo con i gradi di titolare, accanto a Smicer, Poborský e Nedved e alle spalle della coppia Baros-Koller. La squadra di Karel Bruckner eliminata solo ai supplementari in semifinale dalla Grecia, che diventerà campionessa qualche giorno più tardi. Una ferita che Rosický non è mai riuscito a guarire completamente: “L’Europeo in Portogallo, nel 2004, è stato un vero peccato. Avevamo tutto per vincere, dovremmo aver vinto”.

Brilla all’estero, domina in patria: Tomáš Rosický si aggiudica durante il periodo tedesco per tre volte il premio di ‘Miglior calciatore ceco dell’anno’: nel 2001, nel 2002 e nel 2006.

A Dortmund, Rosický intravede i primi segnali di quello spettro chiamato infortuni. Durante la permanenza con la maglia del Borussia, il centrocampista ceco rimedia un’elongazione e uno stiramento, che lo costringono a saltare alcune gare. A completare il quadro la crisi economica del club, costretto a vendere Rosický per fare cassa. All’alba dei 26 anni, Tomáš rifiuta il corteggiamento di top club del calibro di Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham per vestire la maglia dell’Arsenal, club tifato fin da bambino.

Arsène Wenger, il manager dei ‘Gunners’, stravede per il centrocampista ceco e l’Arsenal è reduce da una finale di Champions League. Una delusione che, però, dall’altra parte certifica lo status di ‘big europea’. Rosický lascia Dortmund per trasferirsi nel nord di Londra, con il club inglese che stacca un assegno da 12 milioni di euro per affidarsi l’eredità di Robert Pires. Rispetto alle esperienze precedenti con Sparta Praga e Borussia Dortmund, all’Arsenal Rosický gioca qualche metro più dietro: l’idea di Wenger è quella di farlo partire da dietro per architettare la manovra e inserirsi negli spazi. Un centrocampista box-to-box, in grado di gestire la palla egregiamente e nello stesso tempo vestire i panni di incontrista e rubapalloni.

Nei dieci stagioni all’Arsenal, la percentuale di passaggi riusciti di Rosický è stata sempre superiore all’85%. Numeri incredibili che testimoniano la qualità tecnica del ‘Piccolo Mozart’.

“Tomáš Rosický era il giocatore perfetto per l’Arsenal. Ha avuto tutte le qualità per giocare il tipo di calcio che amiamo in questo club. Sarà per me sempre un rimpianto che Tomáš non abbia potuto giocare di più perché era un talento eccezionale. Ha una qualità incredibile, fa apparire tutto molto semplice quando gioca. Quando il pallone arriva a lui il gioco diventa più rapido, più incisivo. Amo questo giocatore, così come tutti qui. Ascoltate le standing ovation che prende ogni volta che entra in campo e capite quanto sia amato anche dai tifosi. Gli vogliamo bene come giocatore e come uomo, per le sue qualità calcistiche e per il suo comportamento. Sono molto triste per la sua partenza, ma devo dire che è stato un privilegio per me allenare Rosický” è la dichiarazione d’amore di Arsène Wenger.

A segnare indelebilmente in negativo l’esperienza decennale di Rosický all’Arsenal sono gli infortuni. Quelli più gravi arrivano nel 2008, con lo stop di 14 mesi per un problema al ginocchio, e quello nella stagione 2015/2016, sempre per la stessa causa. Alla fine dell’esperienza nel nord di Londra, Tomáš salterà oltre 150 partite, giocandone circa la metà di quelle a disposizione.

Il numero 7 dei ‘Gunners’ non molla, cade e si rialza. E i goal? La vittima preferita è il Tottenham, il rivale per eccellenza per un tifoso dell’Arsenal come Rosický. Il più bello contro gli Spurs lo segna nella stagione 2013/2014 con un esterno destro che termina all’incrocio dei pali.

“Ho sempre recuperato, qualsiasi cosa mi sia successa, e lo farò di nuovo. Non mollerò. Semplicemente lo farò ancora una volta, devo trovare la forza per farlo. La troverò e tornerò in campo Quello che mi spezza il cuore è non poter ricambiare l’affetto dei tifosi. Ma nella vita le cose brutte succedono e devi in qualche modo farci i conti. Quello che ci definisce è come facciamo i conti con le cose che ci capitano. Affronterò anche questo infortunio, di nuovo. E tornerò”.

Rosický si ripresenta davanti ai tifosi dell’Arsenal il 15 maggio 2016, ma solo per i saluti. Dopo i problemi al ginocchio è il tendine d’Achille a fermare il centrocampista ceco. In estate, Tomáš torna a casa. Lo Sparta Praga gli offre romanticamente l’ultimo contratto della carriera. Il ‘Piccolo Mozart’ finisce proprio dove aveva iniziato, sulle rive della Moldava. Due stagioni di grande sofferenza, in cui continua a giocare a corrente alternata.

“Molti giocatori si sarebbero ritirati, ma a me non piace perdere e sono tornato allo Sparta per giocare in Champions League. La mia ambizione è questa: non devo più giocare, ma riportare lo Sparta in alto. Hanno provato a scoraggiarmi, ma la vita è mia, la carriera è mia, la scelta è mia” dichiara Rosický.

In due annate sono appena 13 le presenze totali tra tutte le competizione. È il canto del cigno del ‘Piccolo Mozart’. Il 3 dicembre 2017, Tomáš Rosický gioca l’ultima gara ufficiale contro il Mlada Boleslav, nel successo per 3-0, davanti ai propri tifosi. La conclusione perfetta di una carriera fatta di talento, classe e tanti, troppi, infortuni.

“Il mio corpo ha da tempo affermato che non vuole continuare, mi ha sempre trascinato la testa ma ora la mia mente si è spenta e non ho alcun motivo per continuare. Avevamo dei piani su come prepararci, col club, ma mi sono reso conto che non volevo e inoltre non ho nemmeno qualcosa da offrire sul campo. Non ho terminato la mia carriera per motivi di salute”.

Qualche mese più tardi, il 9 giugno 2018, il calcio ha salutato Tomáš Rosický con una partita d’addio allo Stadion Letná, a casa sua. Tante leggende di Sparta Praga, Repubblica Ceca, Borussia Dortmund e Arsenal si sono ritrovate per omaggiare il ‘Piccolo Mozart’. Una giornata di festa in cui tanti ex compagni di Rosický hanno ringraziato il ceco. Lacrime miste a sorrisi hanno invaso la Generali Arena. E dire che quel giorno, a Praga, un temporale improvviso costrinse l’organizzazione a rinviare il calcio d’inizio di qualche ora. Anche il cielo della capitale ceca ha voluto salutare a modo suo l’ex centrocampista. “Il cielo piange” e quello di Praga quel giorno ha versato qualche lacrima per l’ultimo valzer del ‘Piccolo Mozart’.