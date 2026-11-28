Come vedere Tolosa-Rennes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Domenica il Tolosa ospita il Rennes allo Stadium de Toulouse per una partita di Ligue 1 che arriva in un momento di improvvisi cambiamenti in panchina per gli ospiti.

Il Tolosa è dodicesimo e imbattuto da due partite, dopo l’1-1 contro il Lens del 21 novembre. La squadra di Jens Berthel Askou ha battuto anche lo Strasburgo 3-1 all’inizio del mese, ma il 1° novembre aveva perso 2-0 contro il Marsiglia.

Il Rennes arriva alla trasferta con ben altro morale. Franck Haise è stato esonerato venerdì, il giorno dopo che la sconfitta per 3-1 in Europa League sul campo del NEC aveva portato a cinque le partite consecutive senza vittorie del club in tutte le competizioni.

Anche gli assistenti di Haise, Johann Ramare e Lilian Nalis, hanno lasciato il club. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre e Herve Sekli guideranno temporaneamente la squadra, a cominciare da questa trasferta nel sud della Francia.

Il Rennes non vince dal 3-0 contro lo Strasburgo del 25 ottobre. È nono in classifica, tre posizioni sopra il Tolosa, ma il suo recente andamento desta preoccupazione dopo le sconfitte contro Lille e Nizza e il pareggio con il Lorient.

I precedenti incoraggiano il Tolosa, che ha vinto tre degli ultimi cinque confronti, anche se il Rennes si è aggiudicato il più recente, a febbraio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita, oltre alle ultime notizie sulle squadre e sul loro stato di forma.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sullo streaming della partita. Aggiorneremo questa pagina quando saranno confermati i dettagli della trasmissione.

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