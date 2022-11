Toloi si ferma durante il riscaldamento di Atalanta-Inter: prima da titolare per Palomino

Problema fisico per Toloi nel corso del riscaldamento di Atalanta-Inter: l'italo-brasiliano costretto a dare forfait. Debutto stagionale per Palomino.

Cambio obbligato per Gian Piero Gasperini a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter. Rafael Toloi si è fermato nel corso del riscldamento: al suo posto gioca José Luis Palomino.

L'italo-brasiliano ha accusato un problema fisico che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Al momento non ci sono novità sulle condizioni del difensore e sul motivo che lo ha costretto a dare forfait.

Per Palomino si tratta della prima gara da titolare in stagione. Il difensore argentino è al rientro dopo l'assoluzione in seguito alla squalifica per doping comminata a luglio scorso.

Convocato per la sfida di Lecce nel turno infrasettimanale, il 32enne argentino non era sceso in campo allo stadio Via del Mare. L'infortunio di Toloi ha costretto Gasperini al cambio, con Palomino scelto per completare il reparto arretrato con Demiral e Scalvini davanti a Musso.

La prima stagionale per il difensore di San Miguel de Tucuman, che torna in campo dopo quasi sei mesi nel big match del Gewiss tra Atalanta e Inter, la gara che chiude il 2022 delle due squadre.