Toldo non dimentica: "La mia parata più bella? Il goal alla Juventus"

E' passato più di un decennio, ma Toldo ci tiene a tenerlo al primo posto: quel goal alla Juventus è il suo più grande traguardo coi guantoni.

E' stato uno dei migliori portieri a cavallo tra fine anni '90 e inizio 2000. E' riuscito a vincere il Triplete con la maglia dell' , far innamorare i tifosi della , vivedere da protagonista un Europeo. Ma Francesco Toldo è anche uno dei pochi portieri che ha nel suo palmares un goal segnato.

I tifosi dell'Inter non hanno certo dimenticato l'unica rete messa dentro da Toldo, proprio nel Derby d' contro la . Non l'ha dimenticato neanche lo stesso portiere, che lo considera come il suo punto più alto con i guantoni indosso.

Durante una videochiamata con Sky Sport, Toldo non ha avuto dubbi:

“La parata più grande è stato il goal fatto alla Juventus, all’ultimo minuto. Grazie alla complicità di Vieri sono riuscito a far goal e a pareggiare. È stata la parata più simpatica".

Toldo difende quella rete con le unghie e con i denti, anche se molti danno la rete proprio al compagno:

"Quel goal è mio, lo avevo dichiarato a Cuper dicendo che sarei salito in caso di sconfitta. Bobo dice di averla toccata, ma non è vero. Il contesto era importante, all’ultimo minuto a San Siro con la ".

In maniera sognante tutti cercano di attribuire quel goal a Toldo e di fatto la maggior parte delle persone lo assegna proprio al dirigente padovano. Anche perchè le tanti reti di Vieri saranno tali anche senza quella rete alla Juventus. Di proprietà toldiana.