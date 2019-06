Todibo preoccupa il Barcellona: fuori forma e rifiuta ogni consiglio

Acquistato a gennaio dopo averlo strappato a Napoli e Juventus, Todibo non si starebbe comportando al meglio in quel di Barcellona.

Bagarre assoluta a inizio anno per portarlo tra le proprie fila, con e , oltre a diversi altri grandi club, superati però da un deciso ad acquistarlo subito senza lasciargli concludere gli ultimi mesi con il . Risultato? Jean-Clair Todibo ha giocato solo una partita in blaugrana ed ora ha instaurato grossi dubbi ai piani alti.

Secondo il quotidiano catalano molto vicino al Barcellona, Mundo Deportivo, Todibo non si starebbe comportando da professionista in queste settimane con i blaugrana. Rifiuterebbe in maniera netta i consigli del club, sarebbe rientrato fuori forma alla ripresa degli allenamenti e inoltre apparirebbe con la testa tra le nuvole e confuso.

Il Barcellona è preoccupato dall'atteggiamento di Todibo, ma è comunque intenzionato a provare a rimettere le cose sul giusto binario nelle prossime settimane. E' consapevole di avere a che fare con un ventenne non titolare e probabilmente deluso dalle mancate occasioni, ma non per questo il giovane avrà molte altre opportunità di riscatto comportamentale.

La società catalana deve del resto già fare i conti con Dembelè, spesso in ritardo all'allenamento, e avvisato duramente dai vertici blaugrana riguardo al proprio futuro. Se anche Todibo dovesse continuare a essere sopra le righe nelle prossime settimane, l'addio sembra segnato.

Diverse le squadre ad aver manifestato la volontà di acquistare Todibo, che senza grandi pressioni forse renderebbe decisamente meglio. Oltre al ritorno al Tolosa si parla di una cessione a titolo temporaneo al , squadra che ha espresso il desiderio di puntare su di lui.

Se dovesse lasciare il Barcellona sembra invece improbabile un addio per un altro grande club: le opportunità in sono oramai passate di moda, con Napoli e Juventus decise ad acquistare altri giocatori e con diverse caratteristiche rispetto a Todibo.