Todibo ha le idee chiare: "Meglio titolare nelle serie inferiori francesi che riserva al Barcellona"

Il giovane francese ha giocato pochissimo in blaugrana ed ora è al terzo prestito: "Ho vinto un campionato, ma è stato qualcosa di finto".

C'è stato un tempo in cui Milan e Juventus, un giorno sì e l'altro pure, riempivano le pagine dei giornali, i siti web e le tv a proposito dell'interesse per Jean-Clair Todibo. Dopo gli esordi con il Tolosa, alla fine il francese scelse il Barcellona, senza però riuscire a diventare un big.

Ancora sotto contratto con i blaugrana e giovanissimo, classe 1999, Todibo ha giocato in prestito allo Schalke 04, al Benfica e ora al Nizza. L'esperienza di Barcellona è durata solo alcuni mesi nel 2019, prima del triplice arrivederci tra Germania, Portogallo e Francia.

Non si nasconde Todibo, a proposito delle poche gare giocate con il Barcellona, precisamente cinque nelle varie competizioni. Intervistato dall'Equipe, il 21enne è secco nel definire la sua era catalana:

"Fa schifo andare al Barcellona e non giocare. Preferisco indossare la maglia della Sedan e giocare piuttosto che andare al Barcellona e non giocare".

Una scelta ardita per Todibo, che ha tirato in ballo il Sedan, attualmente nella quarta serie inferiore. Agli albori della carriera, vuole giocare ed acquistare esperienza piuttosto che vincere grandi trofei da comprimario, in campo solamente per alcune partite e per pochi minuti.

Qualcosa che non tutti condividono, ma Todibo ha le idee chiare. Tanto da non sentire la Liga conquistata due anni fa:

"Ho vinto il campionato, ma non ho aiutato la squadra. Ho giocato quando il titolo era già vinto, penso di poter fare meglio. E' qualcosa di finto, di fasullo".

Sotto contratto con il Barcellona fino al 2023, Todibo proverà a convincere Koeman a schierarlo titolare, o quanto meno a dargli maggiori possibilità rispetto al passato, dalla prossima estate. Altrimenti, possibile nuovo prestito o addio definitivo, come tanti giovani che negli ultimi anni in quel del Camp Nou hanno trovato spazio limitatissimo.