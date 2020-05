Todd Kane a Goal: "Conte mi voleva al Chelsea, poi mi ruppi il crociato"

L'ex terzino del Chelsea racconta la chance sfiorata con la prima squadra dei Blues ai tempi del NEC, in Olanda: "Conte venne a vedermi con Emenalo".

Una promessa mai sbocciata. A 27 anni Todd Kane si guarda indietro e ricorda i suoi quasi 20 anni al , senza mai arrivare all'esordio. Lo ha però sfiorato, grazie ad Antonio Conte.

A 'Goal' il terzino destro inglese ha raccontato della stagione 2015/16, quella che ha passato al NEC, in Eredivisie, in prestito. Ha rivelato che Emenalo e Conte lo avevano seguito da vicino, per poi essere beffato dalla rottura del crociato.

“Ero vicino a farcela, Emenalo e Conte venivano a vedermi. Mi hanno seguito contro l’ e contro il Vitesse. Poi mi hanno detto che mi avrebbero coinvolto in prima squadra. Dopo 3-4 mesi mi ruppi il legamento crociato".

Kane dopo quell'avventura ha detto definitivamente addio alle possibilità di vestire la maglia dei Blues, quella che ha vestito sin da bambino, fino all'addio al club nel 2019 a scadenza di contratto.