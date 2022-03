Niente Italia: Tite lo convoca, Gabriel Martinelli sceglie il Brasile

In premessa potremmo tranquillamente affermare che un giocatore come lui lo vorrebbero in squadra tutti: club o Nazionale che sia. Figuriamoci: classe e tecnica da campione, colpi che risolvono una gara. Talento puro.

Gabriel Martinelli, alla fine, e salvo clamorosi colpi di scena, giocherà per la Nazionale brasiliana: nella giornata di oggi il CT Tite ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide contro Cile e Bolivia e tra gli attaccanti figura anche lui.

Per il classe 2001 dell'Arsenal è un momento magico: in stagione ha siglato 5 reti in 24 presenze e nella scorsa estate ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato a Guarulhos, in Brasile, Martinelli ha doppio passaporto, brasiliano e italiano, tant'è che negli scorsi mesi si è spesso discusso della possibilità di essere convocato dalla Nazionale azzurra: visto il periodo e gli impegni della Seleção, già qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar, Tite dovrebbe farlo scendere in campo in uno dei due impegni.

Una volta collezionato anche solo un minuto con il Brasile l'attaccante avrà fatto la sua scelta, senza poter tornare indietro: vale la pena ricordare che in questo discorso non valgono le gare disputate con la Nazionale Olimpica.

Insomma: il futuro di Martinelli è praticamente segnato. Ha più volte mostrato l'intenzione di essere convocato dal Brasile e così è stato: il resto toccherà a lui dirlo, in campo e con il pallone tra i piedi.