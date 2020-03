Tino Anjorin: il Chelsea combatte per trattenere la giovane stella

Il diciottenne si chiama Faustino in onore di Asprilla e ha già debuttato in Premier, ma deve ancora rinnovare il contratto in scadenza col Chelsea.

In questa stagione il , un po' per scelta di Lampard e un po' obbligato dal blocco del calciomercato estivo, sta pescando molto tra i giovani talenti di casa.

L'ultimo ad avere un'opportunità è stato Billy Gilmour, la cui stella ha brillato nel centrocampo dei Blues sia contro il che contro l' .

Gilmour, ovviamente, non ha la stessa storia di altri giovani del Chelsea dato che è arrivato a Londra nel 2017 dai . Il prossimo centrocampista, ad esempio, non potrebbe essere più diverso.

Tino Anjorin è entrato al Chelsea dalla selezione Under 7 e ha scalato le selezioni giovanili del club fino a guadagnarsi un posto in Prima squadra.

Paragonato a Ruben Loftus-Cheek per la sua statura ed il fisico imponente, Anjorin è stata la stella dei giovani del Chelsea in questa stagione realizzando finora ben 11 goal e sei assist.

Nato in una famiglia di origini nigeriane ossessionata dal calcio, Anjorin è stato chiamato Faustino in onore della stella della e del , Faustino Asprilla. Mentre suo fratello si chiama Zico in onore del famoso ex calciatore brasiliano.

Il padre Sheriff ha avuto un ruolo importante nella sua crescita e ha spiegato come dominasse gli avversari fin da piccolo.

"Quando aveva tre anni e mezzo giocava con bambini di sei anni," ha raccontato Anjorin a Goal. "Lui dribblava meglio e tirava più forte degli altri.

"E' sempre stato un giocatore che spiccava. Lampard era uno dei suoi idoli, come anche Messi e Zidane.

"Lui ha grande tecnica e un'ottima qualità di passaggio. Abbiamo ritenuto che il Chelsea fosse l'ambiente ideale per la crescita di Tino.

"E' molto competitivo e scende sempre in campo per battere il suo avversario".

Dopo aver fatto molti progressi nella Academy dei Blues, Anjorin è entrato nell'Under 18 che nel 2018 vinse praticamente tutto.

Il ragazzino ha debuttato in Prima squadra lo scorso settembre contro il Grimsby Town in , mentre la prima presenza in Premier League è arrivata sabato scorso nella rotonda vittoria per 4-0 contro l' .

Anche se è stato oscurato da Gilmour, è chiaro che Anjorin non avrebbe problemi a giocare tra i grandi nonostante nella sua giovane carriera, proprio come Loftus-Cheek, abbia già collezionato parecchi infortuni.

Inoltre deve lavorare sull'accelerazione e sulla sua velocità se vorrà entrare in pianta stabile nella Prima squadra e diventare un giocatore di primo livello. Ma se lo farà col Chelsea o altrove è ancora in dubbio.

Negli ultimi dodici mesi il Chelsea ha prolungato i contratti di altri giovani talenti come Callum Hudson-Odoi, Mason Mount e Fikayo Tomori.

Anjorin, invece, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo col club quando mancano ormai solo tre mesi alla naturale scadenza del precedente contratto.

L'interesse del Chelsea per Bellingham, che piace molto anche a e , ha ulteriormente ritardato la trattativa e ora c'è il rischio che un altro giovane talento dopo Tariq Lamptey (da gennaio al ) lasci i Blues.

Il Chelsea insomma deve dimostrare ad Anjorin che si trova nel posto giusto per crescere ma, se non ci riuscisse, le pretendenti per uno dei migliori adolescenti della Premier League non mancherebbero.