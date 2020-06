Tim Howard sbarca nel cinema: Amazon prepara un film sul portiere americano

Amazon ha acquistato i diritti per un lungometraggio su Tim Howard, capace di fare la storia in Premier League nonostante la sindrome di Tourette.

Una carriera memorabile, un pezzo di storia tra i pali dell': Tim Howard è sbarcato in Premier League con la maglia del , prima di collezionare oltre 400 presenze con i Toffees. Una vita da raccontare, a tal punto che Amazon ha deciso di creare un film sul portiere classe '79.

Amazon ha infatti acquistato i diritti per il lungometraggio dedicato al portiere americano, capace di giocare ad altissimi livelli nonostante la sindrome di Tourette, una malattia neurologica che provoca scompensi e tic motori.

Un ostacolo che non gli ha però impedito di portare a termine il suo sogno: nell'estate del 2003 il Manchester United lo acquista dai MetroStars e proprio a Old Trafford conquista immediatamente il titolo. Successivamente perde il posto da titolare fino alla decisione di lasciare i Red Devils per passare all' , dove inizia una splendida avventura.

Altre squadre

413 partite in 10 anni prima del definitivo ritorno in patria nel 2016 ai Colorado, poi il ritiro a 40 anni. Nella sua carriera due particolari record: un goal da 90 metri in una sfida di Premier contro il e quelle 16 parate decisive nella sfida tra e ai Mondiali 2014.

Non male per un giocatore che dall'età di 9 anni convive con una rara malattia: una storia che lo stesso diretto interessato definisce 'piuttosto interessante', una storia che presto sbarcherà nel mondo del cinema.