Tiki Taka cambia rete: dal 20 gennaio in onda su Canale 5 alla domenica sera

'Tiki Taka', condotto da Pierluigi Pardo, lascia Italia 1 per trasferirsi su Canale 5. Dal 20 gennaio il noto programma sportivo cambierà canale.

Promozione da Italia 1 a Canale 5 per 'Tiki Taka'. Il noto programma di intrattenimento, curato dalla testata SportMediaset, da domenica 20 gennaio verrà trasmesso in seconda serata sulla rete ammiraglia, fondendosi così con 'Pressing'.

Un cambio di rete che arriva dopo sei anni e 195 puntate, con la trasmissione che nel tempo è riuscita ad affermarsi come un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.

Critica sportiva, approfondimenti, tanta attualità. Anche su Canale 5 'Tiki Taka' continuerà a garantire ai telespettatori una sintesi accurata del turno di campionato, mostrando tutti i goal e gli highlights delle gare di Serie A, la moviola e diversi collegamenti in diretta.

La conduzione della trasmissione resterà nelle mani di Pierluigi Pardo, affiancato da Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell'Inter Mauro Icardi. Ospiti fissi in studio saranno invece Ciro Ferrara e Giampiero Mughini, accompagnati ogni puntata da giornalisti e tifosi vip.