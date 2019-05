Tigre sulle montagne russe: retrocesso ad aprile, oggi in finale

Retrocessi un mese e mezzo fa, gli argentini del Tigre hanno conquistato la finale della neonata Copa de la Superliga: sfideranno Boca o Argentinos.

Retrocedere e dopo un mese e mezzo qualificarsi per una finale di coppa? Sì, si può. Ce l'ha fatta il Tigre, formazione argentina, che dopo aver salutato la massima divisione un mese e mezzo fa è approdato alla finalissima della neonata Copa de la Superliga.

Merito del doppio successo ottenuto in semifinale sull'Atletico Tucuman da parte della formazione di Victoria, provincia di Buenos Aires: 5-0 all'andata e 1-0 al ritorno. L'altra finalista uscirà dalla sfida della Bombonera tra Boca Juniors e Argentinos Juniors (0-0 all'andata). Il trofeo si assegnerà domenica prossima in gara unica.

Si tratterebbe del primo trofeo per il Tigre, che negli ultimi anni si è spesso proposto come elemento sorpresa del calcio argentino: ha sfiorato la vittoria del campionato in più di un'occasione, mentre nel 2012 si è arreso al San Paolo nella finale della Copa Sudamericana, in un match peraltro caratterizzato da violenze in campo e terminato senza giocare il secondo tempo.

Ma non è questa, come si diceva, la particolarità. La particolarità è che il Tigre arriva da una grande delusione: la caduta dalla Superliga alla Primera B Nacional, divenuta matematica ad aprile e causata da un pessimo promedio, la media punti delle ultime stagioni che in è tanto complicata quanto decisiva per stabilire le retrocessioni dalla massima serie.

Il Tigre è riuscito a mettere da parte l'amarezza e si è concentrato sulla Copa de la Superliga, competizione istituita quest'anno dall'AFA e, diversamente dalla Copa Argentina, riservata unicamente alle formazioni della Superliga. Il primo trofeo nella storia del club può arrivare nell'anno più complicato.