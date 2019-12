Tifoso del Palmeiras legge Marx: espulso dallo stadio

Il signor Edison si è presentato allo stadio del Palmeiras vestito da militare e non ha fatto altro che leggere un testo: messaggio a Bolsonaro?

Espulso dallo stadio perchè intento a leggere. Incredibile quanto successo all'Allianz Parque di San Paolo nell'ultimo match di campionato tra i padroni di casa del Palmeiras e il Flamengo, appena laueratosi Campione del Sudamerica dopo aver conquistato la Libertadores contro il River Plate.

Um senhor de 60 anos foi retirado da arquibancada do jogo do palmeiras por protestar.



O protesto: permanecer durante todo o jogo sentado em silêncio lendo Karl Marx



Sim, isso causou revolta nos torcedores do Palmeiras e o fez ser retirado do estádio. pic.twitter.com/0yfQjdLU1U — Oliver Lani (@OliverLani666) December 2, 2019

Edison, tifoso 67enne del Palmeiras, si è messo a leggere il libro di Karl Marx, Scienza e rivluzione. Per tutto il primo tempo non ha fatto oltre, attirando su di sè l'attenzione degli altri fans biancoverdi e ovviamente delle telecamere, che l'hanno subito immortalato.

Giudicata come protesta silenziosa, forse contro la squadra, forse contro il presidente del , Jair Bolsonaro, tifoso del Palmeiras, il signor Edison, vestito da militare per l'occasione, è stato accompagnato fuori all'intervallo per aver, in teoria, messo in agitazione gli altri tifosi.

Grandi discussioni in Brasile, tra chi appoggia Edison e chi invece non accetta che la protesta, vera e presunta, sia avvenuta in uno stadio calcistico, in terra verdeoro giudicato come un tempio.

Il Marx messo in mostra dal signor Edison sarebbe per molti un messaggio a Bolsonaro, di visione politiche opposte rispetto al filosofo tedesco.