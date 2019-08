Un tifoso coreano vola in Svezia da Cristiano Ronaldo: "Perché non hai giocato a Seul?"

Kwak Ji-hyuk, giovane youtuber coreano e grande tifoso di Cristiano Ronaldo, ha chiesto spiegazioni per il suo forfait contro il Team K-League.

Parecchie settimane dopo in Corea nessuno ha digerito la mancata partecipazione di Cristiano Ronaldo all'amichevole giocata tra la e il Team K-League.

Un tifoso coreano, nonchè noto youtuber, però è andato un po' oltre volando fino in (dove la Juventus era impegnata contro l' ) per incontrare direttamente Cristiano Ronaldo e ottenere spiegazioni.

Kwak Ji-hyuk, questo il nome del ragazzo, ha chiesto a più riprese al portoghese perchè non fosse sceso in campo a Seul come peraltro a quanto pare era previsto dal contratto. Contratto secondo cui Ronaldo avrebbe dovuto giocare almeno 45 minuti.

An outraged South Korean fan flew out to Sweden to confront Cristiano Ronaldo over his pre-season no-show last month. 😠👀



Il numero 7 della Juventus non ha fornito alcuna risposta tanto che ora, come riporta 'Il Corriere della Sera', lo stesso Kwak Ji-hyuk si definisce un ex fan di Cristiano Ronaldo e accusa il portoghese.

"Mi ha completamente ignorato".

Lo youtuber coreano comunque non ha alcuna intenzione di arrendersi e sarebbe pronto a venire anche in per cercare nuovamente di parlare con Cristiano Ronaldo.

Secondo la versione della Juventus, in realtà, l'assenza del campione portoghese si spiegherebbe con un leggero affaticamento muscolare accusato dopo le partite contro e .

Spiegazione ufficiale che evidentemente non è bastata ad evitare l'ira dei coreani, alcuni dei quali hanno addirittura avviato una class action mentre la Polizia locale starebbe indagando sulla possibilità che Cristiano Ronaldo abbia violato le leggi del Paese per non aver rispettato il contratto.