I tifosi del Liverpool cercano il 'cinque' e Klopp si infuria: "Fottuti idioti!"

Prima di Liverpool-Atletico, Klopp ha reagito contro alcuni tifosi: "Tenete indietro quelle mani!". Evidente riferimento alla paura del Coronavirus.

Tra calcio e Coronavirus, anche Jurgen Klopp perde la pazienza. Ieri con un giornalista spagnolo che gli ha posto una domanda sull'argomento. E oggi, a pochi minuti dall'inizio di - , addirittura con i propri tifosi.

Nel prepartita del match, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di , Klopp ha messo piede sul terreno di gioco assieme ai propri giocatori, intenti a effettuare il riscaldamento. E alcuni sostenitori si sono sporti dalle tribune per cercare il 'cinque' dell'allenatore tedesco. Il quale, però, non l'ha presa per nulla bene.

Klopp si è infatti reso protagonista di una breve ma intensissima sfuriata verso i tifosi. Con uno sguardo truce e un'espressione arrabbiata, si è pure lasciato scappare un insulto:

"Tenete indietro quelle mani, fottuti idioti!".

Una reazione che evidenzia i timori di Klopp nei confronti dell'emergenza Coronavirus che ha colpito non solo l' , ma anche gran parte d'Europa. Anche se Liverpool-Atletico, a differenza di - , si gioca in un Anfield stracolmo.