Tifosi Lazio, striscione per De Rossi: "Fiero e irriducibile nemico sul campo"

La Curva Nord della Lazio ha voluto omaggiare De Rossi con uno striscione durante la partita contro il Bologna.

Daniele De Rossi è stato l'avversario di mille battaglie per la e per i suoi tifosi, ma la notizia del suo addio alla non ha lasciato indifferenti nemmeno i suoi più acerrimi rivali.

Dopo i tifosi della , infatti, anche quelli della Lazio hanno voluto omaggiare De Rossi con uno striscione nel corso della partita contro il .

"La Nord saluta De Rossi, fiero e irriducibile nemico sul campo” , si legge sullo striscione esposto nel cuore della tifoseria laziale, la Curva Nord.

Un bellissimo gesto che testimonia quanto la passione per il calcio e il rispetto per i grandi campioni sappia legare anche due tifoserie diametralmente opposte.