Tifosi dell'Inter denunciati: violate le restrizioni anti-coronavirus

Prima della gara contro la Juventus, diversi tifosi dell'Inter avevano creato un assembramento fuori dal centro sportivo: 49 denunciati.

Sono 49 i tifosi dell' sanzionati per aver violato le norme di contenimento del coronavirus. L'episodio incriminato risale alla vigilia del big match a porte chiuse contro la , che ha visto i bianconeri staccare ulteriomente i nerazzurri in classifica dopo il 2-0 allo Stadium.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i 49, più altri 350 tifosi dell'Inter, si erano recati fuori da Appiano Gentile e dal centro sportivo nerazzurro, creando di fatto un assembramento. Era il 7 marzo, prima della chiusura totale, o quasi, dell' , ma con disposizioni importanti già presenti in Lombardia.

Il 23 febbraio erano state imposte le restrizioni riguardo gli assembramenti, violate secondo le indagine svolte dalla Questura di Como. Le persone fuori dal centro sportivo non erano dotate di dispositivi di sicurezza: niente distanza sociale e denuncia da parte delle autorità.

Sono state così acquisite le immagini girate dalle autorità della polizia scentifica con le quali sono state identificate 49 persone, quasi tutte residenti in provincia di Milano: questi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, come altre migliaia in giro per l'Italia nell'ultimo mese.