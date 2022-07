Tifosi della Roma in delirio per Dybala: quasi 10 mila all'Eur

Paulo Dybala si presenta ai tifosi giallorossi in un evento all'Eur, quasi diecimila persone per la Joya: "Daje Roma".

Dopo la presentazione riservata a stampa e addetti ai lavori, Paulo Dybala abbraccia per la prima volta il popolo giallorosso e lo fa durante una serata speciale organizzata apposta per lui dalla Roma.

Un vero e proprio bagno di folla con quasi 10 mila tifosi scesi in piazza al Colosseo Quadrato dell'Eur per accogliere il nuovo gladiatore. L'uomo a cui la Roma ha deciso di affidarsi per vincere ancora dopo la Conference League conquistata nella scorsa stagione.

Dybala è salito sul palco intorno alle 21, visibilmente emozionato per l'accoglienza da brividi riservatagli dai suoi nuovi tifosi.

L'articolo prosegue qui sotto

"Sono molto orgoglioso di conoscervi, giocare qui è sempre stato difficile per quello che fate voi. Avere il privilegio di essere qui mi viene voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la curva. Sarà una responsabilità tutto questo, ma sarà anche molto bello. Voglio mettermi in forma velocemente per questo pubblico incredibile che è qui con noi. Il derby? Me lo immagino bellissimo".

Dopo aver ripetuto più volte il celebre motto 'daje Roma', Dybala ha preso in mano il suo smartphone riprendendo lo spettacolo della piazza stracolma di passione tutta per lui mentre risuonava l'inno giallorosso.