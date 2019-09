Tifosi del Verona in rivolta: il club spiega il perchè delle poche gare di domenica

Nella giornata di ieri la Lega di ha annunciato gli anticipi e i posticipi delle prossime giornate di campionato. Ai tifosi del è balzato subito all'occhio che la loro squadra gioca soltanto due volte alle 15 di domenica, fino a metà dicembre.

Un numero decisamente troppo basso di partite alla domenica pomeriggio, periodo della settimana nel quale è più facile andare allo stadio per chi lavora durante la settimana. C'è stata una rivolta, pensando che la colpa fosse anche della società. Ma l'Hellas ha emanato oggi un comunicato ufficiale, spiegando tutte le ragioni e le combinazioni forzate.

"A beneficio dei nostri tifosi e di chi segue l'Hellas Verona con passione, spieghiamo volentieri il motivo per il quale da qui sino al 15 dicembre giocheremo solo due volte di domenica pomeriggio, segnatamente alle ore 15:

- come ogni anno nella compilazione dei calendari deve essere gestita la contemporaneità interna di Verona e , che per la stagione in corso si configura - in totale - in 4 giornate di campionato;

- ulteriore limitazione sono le richieste del Comune di Verona, che ha presentato alle società (Hellas e Chievo) ampia documentazione di eventi, manifestazioni fieristiche e mercato in corrispondenza dei quali non si possono disputare gare al Bentegodi;

- aggiungiamo infine che solo 3 gare su 10 di ogni giornata sono programmate la domenica alle 15".