Tifosi del Liverpool sbagliano città: vanno a Gent invece che a Genk

Il Liverpool era impegnato sul campo del Genk in Champions League, ma due tifosi hanno sbagliato città e sono finiti a Gent.

A molti appassionati di calcio è capitato di confondere e Gent in qualche conversazione. Fin qui niente di male. Sicuramente è andata peggio a due tifosi del , che hanno confuso le due città... per andare in trasferta.

Ieri sera infatti i 'Reds' hanno giocato a Genk in , ma due fan arrivati in dall' hanno potuto vedere la partita soltanto in un pub di Gent, città che dista circa 130 km (e una lettera...) da quella dove il Liverpool ha disputato la sua gara.

A raccontare l'episodiio è stato il quotidiano belga 'HLN', secondo cui i due tifosi hanno speso quasi 500 euro complessivi per viaggio e biglietto. Poi, però, a mezz'ora dal fischio d'inizio si sono accortii dell'errore. Quando ormai era troppo tardi per raggiungere Genk.

Il Gent ha pensato di 'salvare' il loro viaggio offrendo a due inglesi i biglietti per la partita di contro il . Un appello lanciato su Twitter, insieme alla proposta di lezione di geografia belga.

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo — KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019

I due tifosi si sono persi uno show niente male, visto che il Liverpool ha vinto 1-4 dominando in lungo e in largo. A Genk, che no, non è Gent...