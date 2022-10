Tifosi costretti a lasciare la Curva Nord: cos'è successo con gli ultras durante Inter-Sampdoria

L'Inter condanna quanto successo sabato, intanto si indaga per eventuali provvedimenti nei confronti degli ultras. Tante testimonianze sui social.

Sul web monta l'indignazione per quanto accaduto sabato 29 ottobre, durante la gara tra Inter e Sampdoria. Un San Siro gremito per l'incontro contro i blucerchiati, si svuotava in parte durante il secondo tempo. In parte volontariamente, in parte in maniera nettamente involontaria.

In seguito alla morte di Vittorio Boiocchi, 69enne - morto in seguito ad un agguato - capo degli ultras della Curva Nord nerazzurra, il settore sarebbe stato svuotato sotto pressione, fisica e verbale, degli stessi ultras. Famiglie, bambini, persone che hanno acquistato l'abbonamento mesi fa, costrette a lasciare il settore.

Il motivo? Secondo il pensiero degli ultras, un 'segno di rispetto' nei confronti di Boiocchi, punto di riferimento dei Boys con un lungo passato da 26 anni e 3 mesi in carcere.

Sul social e i quotidiani, online e cartacei, le testimonianze sono tantissime: tifosi nerazzurri spinti, aggrediti, costretti a migrare verso altri settori.

INTER E INDAGINI

"FC Internazionale Milano condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro" il comunicato dei nerazzurri in seguito a quanto accaduto. "Il Club che in ogni sede lotta contro ogni tipo di violenza, ribadisce i valori essenziali di fratellanza, inclusione e antidiscriminazione – ed esprime la sua totale solidarietà nei confronti di quei tifosi che sono stati costretti a rinunciare a ciò che tengono di più: l’amore e la passione per l’Inter.

"ll Club – che si adopera ogni anno per rafforzare il presidio di sicurezza e di sorveglianza all’interno dello stadio - ribadisce nuovamente la sua totale collaborazione con le Forze dell’Ordine per assicurare la tutela dei diritti dei propri tifosi".

Condannando quanto successo durante Inter-Sampdoria, la società meneghina non ha comunque annunciato nessun provvedimento nei confronti degli ultras e nessun aiuto alle persone aggredite, sia in alcuni casi costrette a migrare in altri posti dello stadio, sia fuori dall'impianto stesso, in seguito allo shock dovuto agli episodi di coercizione.

"Quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!" ha scritto su Twitter il nuovo Ministro dello Sport, Andrea Abodi. La Curva Nord è stata svuotata in maniera forzata e centinaia di persone non hanno potuto assistere alla seconda parte della sfida.

In questi giorni verranno accertate le responsabilità degli ultras nei confronti dei tifosi dell'Inter, così da

portare eventualmente a provvedimenti come i Daspo. Testimonianze e filmati per chi verrà ritenuto colpevole di aggressione e coercizione nei confronti di famiglie, anziani, tifosi nerazzurri obbligati a lasciare il proprio posto, davanti ai propri beniamini.