Il Tianjin Tianhai è fallito: chiesto il ritiro dal campionato

Gravi problemi finanziari per l'ex club allenato da Fabio Cannavaro: chiesto il ritiro dal campionato, non ancora iniziato a causa della pandemia.

Anche il calcio cinese conosce il suo primo fallimento: guai grossi per il Tianjin Tianhai, alle prese con una grave crisi finanziaria che non gli consentirà di prendere parte al massimo campionato quando questo potrà cominciare.

Secondo quanto riportato da 'Beijing News', la società ha già chiesto di ritirare la squadra dal torneo che sarebbe dovuto iniziare a marzo, e per cui non c'è ancora una data precisa dopo la pandemia innescata proprio nel Paese asiatico, con la città di Wuhan come focolaio principale.

Le prime avvisaglie di pericolo c'erano state nel gennaio 2019 con l'arresto del fondatore del gruppo Quanjian e del presidente del club, Shu Yuhui, implicati in un'attività di marketing illegale.

Altre squadre

Il Tianjin Tianhai fece il suo esordio in Super League nel 2017, guidato da Fabio Cannavaro in panchina: allora arrivò un sorprendente terzo posto, merito anche della presenza di giocatori di rilievo come Alexandre Pato e Axel Witsel.

Di quella rosa ora c'è rimasto poco o nulla: ne è la dimostrazione la salvezza raggiunta per soli quattro punti nell'ultima edizione del campionato, conclusa al terzultimo posto con 25 punti totalizzati in 30 partite disputate.