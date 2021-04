Thuram si schiera con Pirlo: "Le critiche mi fanno ridere"

L'ex difensore bianconero si schiera dalla parte del tecnico della Juventus, finito nel vortice della critica dopo le ultime balbettanti prestazioni.

Difensore, di nome e di fatto. Lilian Thuram, per un buon decennio, ha dettato legge in Serie A ergendosi a riferimento assoluto nel ruolo. Terzino o centrale fa poca differenza. Il rendimento ha sempre mantenuto standard elevatissimi, per la gioia dei tifosi di Parma e Juventus che hanno avuto l'onore e il privilegio di gustarsi uno dei calciatori più forti della sua generazione.

E a proposito di Juve, l'ex campione del mondo è intervenuto nel corso di un'intervista a 'Sky' schierandosi dalla parte del tanto chiacchierato Andrea Pirlo, tecnico della Vecchia Signora finito sulla graticola dopo una stagione con tanti bassi e pochi alti.

"Per diventare un grande allenatore, così come un grande giocatore, un grande cuoco o un grande giornalista, hai bisogno di tempo. Non puoi diventare un grande giocatore alla prima stagione che fai da professionista, e per Pirlo vale la stessa cosa".

Sul parallelismo con Zidane.