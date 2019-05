Thorgan Hazard al Borussia Dortmund: è ufficiale, ha firmato fino al 2024

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'acquisto di Thorgan Hazard, il fratello di Eden arriva dal Gladbach e ha firmato fino al 2024.

Hazard cambia squadra ma, almeno per il momento, non si tratta di Eden ma del fratello minore Thorgan. Il infatti ha annunciato ufficialmente il suo acquisto.

Il belga, classe 1993, arriva dal Borussia Moenchengladbach e già negli scorsi giorni aveva anticipato l'accordo raggiunto col Dortmund.

Le parti hanno deciso di non divulgare i dettagli del trasferimento, ma il direttore sportivo Zorc non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per il buon esito dell'affare.

"Siamo lieti che Thorgan abbia scelto il Borussia Dortmund. Siamo sicuri che ci aiuterà con il suo passo e la sua qualità".

Felice della scelta fatta anche Hazard jr, che ha spiegato i motivi dell'addio al Borussia Moenchengladbach.

"Sono grato al Gladbach, ma dopo cinque anni era arrivato il momento di fare un passo in avanti per la mia carriera".

Nella stagione appena conclusa Hazard junior ha segnato 13 goal in 35 presenze ufficiali col Borussia Moenchengladbach, oltre a fornire 12 assist ai compagni. Ora il futuro sarà giallonero.