Come vedere Thionville Lusitanos-Cannes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:45

Il Thionville Lusitanos ospita il Cannes in Ligue 3, con le due squadre che, dalle rispettive posizioni attuali in classifica, cercano di dare direzioni opposte alla propria stagione.

Il Thionville è 12° in classifica e arriva a questa sfida dopo un periodo difficile. Ha perso tre delle ultime cinque partite di Ligue 3 e l’unica vittoria in questo arco di tempo è arrivata in Coupe de France, non in campionato.

Il Cannes, al contrario, arriva alla partita con il morale alto. Quinto in Ligue 3, ha battuto il Valenciennes 2-1 nell’ultima gara ed è stato tra le squadre più costanti del campionato nell’ultimo mese.

Per il Thionville, giocare in casa offre qualche motivo di fiducia, ma per ottenere un risultato dovrà interrompere una serie di cinque partite consecutive con almeno un goal subito.

Il Cannes ha dimostrato di saper ottenere risultati anche nelle partite combattute: nelle ultime cinque ha raccolto due vittorie e due pareggi e punta a conquistare punti in trasferta.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire questa partita di Ligue 3.

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