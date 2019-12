Thierry Henry a Bologna: assisterà alla gara contro l'Atalanta

Sulle tribune del Dall'Ara ci sarà anche Thierry Henry, allenatore del Montreal Impact: l'ex fuoriclasse arriverà dal Canada assieme a Saputo.

Chi si rivede. Thierry Henry in : non accadeva da una ventina d'anni, dalla sua negativa esperienza alla , escluse le occasioni in cui il francese si è ripresentato da avversario con la maglia dell' . E ora, rieccolo nel nostro paese.

Con DAZN segui Bologna-Atalanta IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Henry sarà infatti a , come rivela 'Tuttosport'. Domani l'ex fuoriclasse assisterà dalle tribune del Dall'Ara alla sfida tra i rossoblù di Sinisa Mihajlovic e l' , facendo così compagnia a Joey Saputo, che lo ha portato in Italia dal Canada sul suo aereo personale.

Il legame tra i due è noto: Saputo è il patron non solo del Bologna ma anche del , formazione di che qualche settimana fa ha annunciato proprio Henry come suo nuovo allenatore per la prossima stagione.

L'ex Arsenal, come scrive il quotidiano, in questo weekend darà un'occhiata all'organizzazione del Bologna. E, appunto, domani pomeriggio nobiliterà il Dall'Ara con la sua presenza più che illustre.