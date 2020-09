Thiago Silva "ricomincia" dal Chelsea: a 36 anni la nuova avventura in Premier

Thiago Silva non ha paura certamente di mettersi in discussione: al Chelsea è pronto a rappresentare il punto fermo della difesa di Lampard.

Dopo aver raggiunto la finale di con il suo , dopo otto lunghi anni passati a comandare la retroguardia francese, Thiago Silva con 36 anni appena compiuti poteva anche prendere una scelta differente, una di quelle che va di moda adesso. Andare in Asia, in America o da qualche parte nel mondo dove 'svernare'.

Eppure Thiago Silva non è fatto così. Il difensore brasiliano è un leader naturale, ha classe, vive per il calcio e la sua fame ancora non si è estinta. E per questo ecco che per lui è stato semplice accettare il , una delle squadre che più si è attrezzata in questo calciomercato e che comincia la Premier League con l'obbligo morale di provare a vincerla.

Due anni di contratto per lui, e non è cosa da tutti potersi permettere con scioltezza di avere un contratto di questo tipo fino all'età di 38 anni. Ma il Chelsea ha un progetto ben chiaro in mente: riempire la squadra di giovanissimi talenti, perché in campo sa di poter contare sulla leadership di gente come Thiago Silva, Kanté e Azpilicueta.

Our cameras on @TSilva3's first Chelsea training session! 🎥 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2020

Thiago Silva in qualsiasi posto sia stato, ha lasciato una parte di cuore ed è rimasto a sua volta in una parte di cuore di tifosi e società. Al Fluminense è sbocciato, facendosi conoscere in ed in Europa. Al ha sorpreso tutti fin da giovanissimo, è diventato capitano ed è stato rimpianto parecchio dopo la partenza verso il . Sotto la Torre Eiffel poi ha rappresentato il simbolo, il punto fermo in mezzo ad anni di pieni cambiamenti.

E adesso a 36 anni, dopo aver giocato in Europa in e in , non si culla su sé stesso e accett la sfida di esordire in Premier League e di competere ancora ad altissimi livelli. D'altronde al netto di qualche acciacco fisico, nella scorsa stagione ha totalizzato 35 presenze.

"Sono così felice di entrare a far parte del Chelsea. Sono lieto di far parte dell'entusiasmante rosa di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i trofei. A presto, tifosi del Chelsea, non vedo l'ora di giocare allo Stamford Bridge".

Si è presentato così Thiago al Chelsea ed invece, alla vigilia della seconda giornata di Premier League, Lampard aveva commentato così il momento del brasiliano e la sua personalità.

"Thiago Silva si è allenato con noi negli ultimi giorni e abbiamo lavorato sulla forma fisica. Per giocare contro il è troppo presto. Di certo è un leader e lo è di natura".

Non appena entrerà in forma, quindi, Thiago Silva sarà un titolarissimo del Chelsea di Lampard, che ha tutti gli occhi addosso dopo glia cquisti di Havertz, Ziyech, Chilwell e Werner su tutti.

Thiago Silva sembra non invecchiare mai e nel corso dell'ultima Champions League, anche anomala a causa del Covid e delle sfide secche dai quarti di finale in poi, ha dimostrato ancora di essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in tutto il mondo.

Per lui ora comincia la nuova avventura in Premier League e ci arriva con un Palmares che conta 32 trofei tra club e nazionale. Non male per una squadra di giovanissimi calciatori, molti dei quali alla prima grande esperienza. A guidarli ci sarà Thiago Silva...