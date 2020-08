Thiago Silva al Chelsea, accordo raggiunto: due anni di contratto

Il difensore brasiliano non andrà alla Fiorentina, ma al Chelsea: due anni di contratto pronti per Thiago Silva, affare ormai concluso.

Thiago Silva ormai ha deciso: il brasiliano sceglie il per proseguire la sua carriera da calciatore dopo l'avventura chiusa al con la finale persa di .

Secondo 'Sky Sport' e 'RMC Sport', Thiago Silva è pronto a firmare un contratto di due anni con il Chelsea, lo attende Lampard in Premier League. Accantonata definitivamente l'opzione , che fino alle ultime ore è stata in corsa per acquistare l'ormai ex .

A settembre Thiago Silva compierà 36 anni, non è quindi più un giovanissimo ovviamente. Ma in una squadra giovane come il Chelsea, la dirigenza londinese ha deciso di puntare su un uomo capace di dare sicurezza a tutto il resto del gruppo, alla retroguardia in particolare.

Dopo la chiusura di questa trattativa, il Chelsea passerà anche alle uscite: Tomori e Bakayoko (in strada verso il ) pronti a lasciare i Blues in prestito.